Ukraine phát hiện các quan chức biển thủ 5 triệu USD mua UAV

Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chống tham nhũng chuyên trách (SAPO), hai cơ quan đã phanh phui vụ việc này năm ngoái, hôm 20/10 tuyên bố đã hoàn tất cuộc điều tra. Họ ước tính vụ việc đã khiến nhà nước thiệt hại tới 254 triệu hryvnia (khoảng 5,65 triệu USD).

Các binh sĩ Ukraine điều khiển UAV tham gia chiến đấu. Ảnh: Ukrinform

Vụ việc được cho diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9/2023, sau khi Cơ quan Dịch vụ truyền thông và Bảo vệ thông tin đặc biệt nhà nước Ukraine (SSSCIP) nhận được 667 triệu USD để mua UAV cho quân đội. Các nhà điều tra cho biết một người đứng đầu bộ phận chuyên trách giám sát an ninh mạng và truyền thông chính phủ an toàn tại cơ quan này đã thao túng các hợp đồng mua 5.100 UAV, trả giá cao hơn tới 90% so với giá thị trường.

Theo đài RT, các nhà điều tra đã đóng băng tài sản tình nghi là thu nhập bất chính trong vụ việc, bao gồm hơn 4 triệu USD trong các tài khoản công ty ở nước ngoài và 17 triệu hryvnia (gần 378.000 USD) tại Ukraine.

Truyền thông Ukraine trước đó đã nhận diện cả 5 nghi phạm. Kẻ cầm đầu được cho là Vladimir Mokrenko, cựu trưởng bộ phận mua sắm tại SSSCIP. Đồng phạm dân sự của Mokrenko được xác định là doanh nhân Yury Volyan ở Lviv. Các nghi phạm còn lại được cho là một quan chức khác của SSSCIP và 2 đại diện khu vực tư nhân bị cáo buộc tham gia vào các cuộc đấu thầu gian lận.

Vụ án mua sắm UAV xảy ra trùng với những tháng cuối nhiệm kỳ của cựu Giám đốc SSSCIP Yury Shchigol và cấp phó của ông - Viktor Zhora, những người đã bị sa thải vào tháng 11/2023 trong một vụ bê bối tham nhũng riêng rẽ do NABU phát hiện. Hai người này bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch hoạt động từ năm 2020 - 2022 và dẫn đến việc trả quá 1,72 triệu USD cho phần mềm và các dịch vụ liên quan.

Truyền thông Ukraine cũng nhận diện Zhora là bị cáo trong vụ án thứ 3 do NABU phụ trách, liên quan đến các quan chức từ SSSCIP, Bộ Chính sách xã hội và Quỹ Hưu trí bị cáo buộc biển thủ công quỹ thông qua việc gian lận trong đấu thầu phần mềm.

Chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rung chuyển vì một loạt vụ bê bối tham nhũng liên quan đến những người thân cận với ông kể từ tháng 11/2025, khi NABU và SAPO cáo buộc doanh nhân Timur Mindich, một cộng sự lâu năm của người đứng đầu Kiev, là chủ mưu kế hoạch nhận hối lộ 100 triệu USD liên quan đến các hợp đồng nhà nước trong lĩnh vực năng lượng.

Cuộc điều tra cấp cao gần đây nhất của NABU nhắm vào một đường dây bảo kê bị cáo buộc liên quan đến các trung tâm gọi điện lừa đảo và các quan chức từ Văn phòng Tổng công tố. Mặc dù không bị nêu tên là nghi phạm nhưng Tổng công tố Ruslan Kravchenko đã rời Ukraine trước khi bị cách chức.