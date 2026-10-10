Ukraine phản công ở Donetsk, tìm cách phá thế gọng kìm của Nga

Binh sĩ Ukraine triển khai vũ khí. (Nguồn: PBS)

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Ukraine đang tiến công về phía đông hai thành phố, với những bước tiến có thể là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị, tương tự quá trình tạo tiền đề cho chiến dịch Vivaldi gần Lyman. Ukraine tuyên bố chiến dịch này giúp giành lại quyền kiểm soát 176km² lãnh thổ.

Chiến dịch tiến công kéo dài nhiều năm của Nga nhằm vào “vành đai pháo đài”, chuỗi thành phố giữ vai trò trụ cột trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Donetsk đã có dấu hiệu chậm lại kể từ khi chiến dịch Vivaldi bắt đầu. Tuy nhiên, Nga vẫn có ưu thế đáng kể về quân số và hỏa lực, đồng thời liên tục không kích các thành trì cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát tại tỉnh này.

Theo ISW, Ukraine có thể đã giành lại Ozerne và tiến về phía đông từ Pyskunivka theo hướng Kryva Luka. Lực lượng Ukraine dường như đang phản công về Kryva Luka từ phía tây và tây bắc, vượt sông để tiến vào khu vực.

Sông Siverskyi Donets là chướng ngại vật tự nhiên đáng kể, trong khi Kryva Luka nằm trên điểm cao có thể khống chế khu vực ngay phía nam con sông. Kiểm soát vị trí này có thể tạo điều kiện để Ukraine tiến hành những đợt phản công tiếp theo.

Sau khi chiến dịch Vivaldi giúp Ukraine giành lại một phần lãnh thổ gần Lyman hồi tháng 9, Nga chuyển hướng tiến công xuống phía nam, nhằm vào Mykolaivka và Sloviansk. ISW nhận định lực lượng Nga nhiều khả năng coi Mykolaivka, nằm ngay phía đông Sloviansk, là mục tiêu chính, bởi các điểm cao tại đây có thể tạo lợi thế cho chiến dịch tiến công vào thành phố.

Ở phía đông Kramatorsk, quân đội Ukraine đang tiến vào khu vực giữa Fedorovka Druha và Holubivka, nơi chiến tuyến vẫn đan xen phức tạp.

ISW đánh giá các đợt phản công này có thể phản ánh mục tiêu rộng hơn của Ukraine: đẩy lực lượng Nga về phía đông, rời xa khu vực Sloviansk - Kramatorsk và hướng về sông Siverskyi Donets cùng kênh đào Donbass. Trước đó, Nga đã triển khai các mũi tiến công về phía Sloviansk - Kramatorsk từ nhiều hướng, tìm cách siết chặt gọng kìm và buộc lực lượng Ukraine phải rút lui.

Ukraine đang tìm cách bào mòn tiềm lực của đối thủ, qua đó phá vỡ thế gọng kìm đang dần khép chặt. Theo ISW, Kiev cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự chiến dịch Vivaldi tại Oleksandrivka, tập trung nhắm vào các đơn vị vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga. Ukraine đồng thời tìm cách giành ưu thế trên không bằng UAV và tiến hành trinh sát trước khi mở các đợt phản công.

Moscow dường như đã nhận ra cách tiếp cận này. Một quan chức quân sự Ukraine ngày 7/10 cho biết Nga đang điều chuyển các đơn vị UAV và lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz từ những khu vực ít giao tranh hơn đến hướng Sloviansk - Kramatorsk. Theo ISW, Ukraine cũng đã tái cơ cấu bộ chỉ huy tại và xung quanh tỉnh Donetsk vào đầu tháng 9 để ứng phó.

ISW nhận định các đợt phản công ở phía đông Sloviansk và Kramatorsk dường như đang hỗ trợ chiến dịch Vivaldi, nhằm làm suy giảm lợi thế của Nga trên hướng Sloviansk.

Nếu giữ được Kryva Luka và tiếp tục ngăn Nga kiểm soát các điểm cao tại Mykolaivka, Ukraine có thể cản trở nỗ lực của Moscow nhằm khép chặt gọng kìm quanh Sloviansk và Kramatorsk.

(theo EP)