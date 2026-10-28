Ukraine phải 'bắn dè sẻn' tên lửa Patriot giữa khủng hoảng đạn đánh chặn

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yury Ignat ngày 26/10 cho biết, các đơn vị vận hành hệ thống phòng không Patriot đang phải điều chỉnh chiến thuật khai hỏa để tiết kiệm tên lửa trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Theo ông, kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine khác biệt đáng kể so với những quốc gia sử dụng hệ thống này ở Trung Đông, nơi các khẩu đội có thể phóng nhiều tên lửa nhằm đánh chặn một mục tiêu.

"Các kíp phòng không Ukraine đã học cách bắn dè sẻn, chỉ sử dụng một tên lửa để đối phó một mục tiêu. Trong khi đó, tại Trung Đông, họ có thể phóng tới 8 quả đạn nhằm vào một mục tiêu đang lao tới", ông Ignat nói trong cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine.

Theo đại tá Ignat, tổ hợp Patriot có 3 chế độ khai hỏa gồm tự động, bán tự động và thủ công. Chế độ tự động cho phép hệ thống phóng tên lửa mà không cần con người can thiệp vào từng thao tác khai hỏa.

Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều đạn để đối phó một mục tiêu có thể khiến kho tên lửa nhanh chóng cạn kiệt, đặc biệt khi phải đánh chặn các mục tiêu có chi phí thấp.

Ông Ignat cho rằng, lượng tên lửa Patriot được sử dụng tại Trung Đông đủ để duy trì hoạt động cho các hệ thống phòng không Ukraine trong nhiều năm.

Tình trạng này khiến Kiev phải cân nhắc kỹ hơn việc sử dụng đạn đánh chặn, nhất là khi các cuộc tập kích bằng tên lửa Nga vẫn tiếp diễn.

Ukraine cũng thay đổi cách bố trí các khẩu đội Patriot. Thay vì duy trì trận địa cố định, lực lượng này từng cơ động giữa nhiều vị trí, thậm chí triển khai gần tiền tuyến để phục kích máy bay đối phương rồi nhanh chóng rút đi.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu đạn hiện buộc Kiev ưu tiên bảo vệ thủ đô và các địa điểm trọng yếu, tập trung đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Những video từng được công bố cho thấy các khẩu đội Patriot tại Kiev nhiều lần phóng lượng lớn tên lửa trong thời gian ngắn để đối phó các đợt tập kích của Nga.

Tháng 5/2023, một video ghi lại khoảng 30 tên lửa được phóng trong 2 phút. Tháng 5/2025, một đoạn video khác cho thấy trận địa nghi là Patriot khai hỏa 17 quả đạn trong khoảng 90 giây.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất mà Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Mỗi khẩu đội gồm xe chỉ huy, radar điều khiển hỏa lực, hệ thống thông tin liên lạc và nhiều bệ phóng.

Ukraine sử dụng các biến thể tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE để đối phó những mối đe dọa trên không, trong đó có tên lửa đạn đạo.

Việc phải tiết kiệm đạn cho thấy thách thức của Kiev không chỉ nằm ở khả năng đánh chặn, mà còn ở nguồn cung tên lửa để duy trì phòng thủ lâu dài.

Khi số đạn sẵn có hạn chế, Ukraine buộc phải lựa chọn mục tiêu ưu tiên và cân đối giữa hiệu quả đánh chặn với nguy cơ cạn kho dự trữ.