Ukraine ồ ạt tập kích cảng dầu, trung tâm dữ liệu tại Saint Petersburg, LB Nga

Đám cháy lớn tại St. Petersburg trong đêm 17 rạng sáng 18/10/2026. Ảnh: Exilenova_plus/Telegram

Theo báo Kyiv Independent, trong đợt tập kích quy mô lớn vào đêm 17, rạng sáng 18/10, lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở dầu mỏ, một trung tâm dữ liệu và một cây cầu tại thành phố Saint Petersburg, miền Tây Bắc nước Nga.

Theo truyền thông nhà nước Nga, UAV Ukraine đã tấn công cảng dầu Saint Petersburg và một trung tâm dữ liệu thuộc VKontakte (VK), công ty điều hành mạng xã hội lớn của Nga.

Theo Thống đốc Saint Petersburg Aleksandr Beglov, đám cháy đã bùng phát tại cảng dầu Saint Petersburg cùng một số cơ sở hạ tầng dân sự ở bốn quận khác của thành phố. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai xử lý các đám cháy; chưa ghi nhận thương vong. Hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Pulkovo cũng bị chậm trễ do vụ tập kích.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Leningrad (tỉnh bao quanh Saint Petersburg), ông Aleksandr Drozdenko, thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ 127 UAV Ukraine tại khu vực. Mảnh vỡ UAV rơi xuống làm hư hại 4 ô tô trong một bãi đỗ xe. Các đám cháy cũng được ghi nhận, song nhà chức trách chưa công bố đầy đủ mức độ thiệt hại.

Các kênh theo dõi tình hình Ukraine và Nga là Exilenova+ và Supernova+ cho biết đợt tập kích bắt đầu vào khoảng 2 giờ 50 phút sáng theo giờ địa phương.

Video do người dân Saint Petersburg ghi lại dường như cho thấy UAV bay trên bầu trời thành phố cùng hoạt động của hệ thống phòng không. Những hình ảnh khác cho thấy các vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm tại thành phố có khoảng 5,6 triệu dân, cách biên giới Ukraine khoảng 856 km về phía Bắc.

Một số video dường như ghi lại cảnh UAV Ukraine đánh trúng một cây cầu có 8 làn xe. Nhiều hình ảnh khác cho thấy lửa bùng lên tại cảng dầu Saint Petersburg.

Nằm trong khu vực cảng của thành phố, cảng dầu Saint Petersburg là một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn của Nga. Cơ sở này tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bằng đường thủy, đường sắt và đường bộ, với công suất thông qua được báo cáo khoảng 12,5 triệu tấn mỗi năm.

Nhà sản xuất UAV Ukraine Fire Point tuyên bố đã sử dụng UAV tấn công FP-1 trong đòn đánh nhằm vào cảng dầu này.

Cuộc tập kích diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thúc đẩy không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Hãng tin Nga Astra đưa tin một trạm biến áp điện cũng bị đánh trúng. Tình trạng mất điện và áp lực nước thấp được ghi nhận tại một số khu vực, trong khi một tòa nhà chung cư bị hư hại. Những thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Báo Kyiv Independent lưu ý chưa thể xác minh độc lập các mục tiêu bị đánh trúng cũng như mức độ thiệt hại trong đợt tập kích.

Vụ tập kích Saint Petersburg nằm trong chiến dịch sử dụng UAV tầm xa của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, hậu cần quân sự và hạ tầng công nghệ nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong những tuần gần đây, Kiev mở rộng mục tiêu sang các trung tâm dữ liệu, sau khi hai cơ sở của tập đoàn công nghệ Yandex tại Nga bị UAV tấn công trong các ngày 8-9/10, gây gián đoạn một số dịch vụ.

Các cuộc tập kích cũng diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tăng cường các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và công nghệ của Ukraine trước mùa Đông. Ngày 12/10, Kiev cáo buộc Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu năng lượng bất chấp tuyên bố về thỏa thuận ngừng tập kích lĩnh vực này do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Theo phía Ukraine, việc nhắm vào các cơ sở dầu mỏ có thể gây sức ép lên năng lực cung ứng nhiên liệu của Nga, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của những dịch vụ số.