Ukraine nói ông Zelensky có thể gặp ông Putin 'ở đâu cũng được', Nga bác đề xuất đóng băng xung đột

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine đang tăng tốc, Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Andriy Melnyk ngày 9/11 cho biết, đất nước ông đặt kỳ vọng vào kết quả của cuộc đàm phán ba bên mới nhất tại Abu Dhabi.

Đồng thời, nhà ngoại giao này lưu ý rằng những quyết định then chốt đòi hỏi một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin; cuộc gặp này có thể diễn ra "ở bất cứ đâu trên thế giới" – ngoại trừ Moscow.

"Chúng ta hãy chờ xem các cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi vào ngày mai và thứ Tư (ngày 10-11/11) sẽ mang lại kết quả gì. Nhưng có một điều rõ ràng: Nếu không có một Hội nghị Thượng đỉnh ở cấp cao nhất, thì khó có thể đạt được bước đột phá về chính trị", ông Melnyk nói tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York ngày 9/11.

"Đó chính là lý do tại sao Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp ông Putin ngay khi có cơ hội – dù là ở Florida vào tháng 12, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới; thậm chí là ở Nam Cực – ở đâu cũng được, miễn không phải là Moscow", nhà ngoại giao Ukraine cho biết.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya (trái) và Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Andriy Melnyk. Ảnh: Voice of Emirates

Trong bối cảnh các cuộc tấn công quân sự vẫn tiếp diễn, ông Melnyk cũng kêu gọi "không chỉ các đồng minh châu Âu mà cả tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hãy lập tức chuyển giao cho Ukraine mọi hệ thống phòng không hiện có, đặc biệt là các tên lửa đánh chặn Patriot, để người dân Ukraine có thể bảo vệ bầu trời của mình".

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho biết đất nước ông sẽ bác bỏ bất kỳ đề xuất "đóng băng" nào đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga cho rằng các lệnh ngừng bắn tạm thời chỉ tạo điều kiện cho Kiev tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang, thay vì giải quyết những vấn đề mà Moscow coi là nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Trong các phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 9/11, một ngày trước khi các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian diễn ra tại Abu Dhabi, ông Nebenzya cáo buộc Ukraine cùng các đồng minh phương Tây đang tìm kiếm những lệnh ngừng bắn hạn chế, thay vì một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ngừng bắn về năng lượng, ngừng bắn về lương thực, hay ngừng bắn trên biển… "Đằng sau những sáng kiến này, có thể thấy phương Tây đang cố gắng tạo ra một khoảng nghỉ cho Kiev, nhằm bù đắp các tổn thất, tập hợp lại lực lượng, tái vũ trang và khôi phục năng lực quân sự", nhà ngoại giao Nga nói.

Ông Nebenzya khẳng định, Moscow sẽ không chấp nhận các lệnh ngừng bắn ngắn hạn trong cuộc chiến này.

"Chúng tôi sẽ không đồng ý đóng băng cuộc xung đột, vì điều đó chỉ duy trì các mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh của chúng tôi, đồng thời tạo điều kiện cho sự leo thang hơn nữa", vị đại diện Nga tuyên bố.

"Lập trường của chúng tôi rất kiên định và không hề thay đổi. Giải pháp cần phải toàn diện, bền vững và lâu dài, nhằm loại bỏ tận gốc các nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine", ông nói.

Đại sứ Nebenzya cũng cảnh báo các quốc gia châu Âu không nên chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, đồng thời cho biết một cuộc xung đột như vậy có thể leo thang nhanh chóng.

Minh Đức (Theo National News, Interfax Ukraine)