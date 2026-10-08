Ukraine nói Nga tung 3.500 UAV phản lực tấn công trong tháng 9

UAV động cơ phản lực Geran-5 của Nga. Ảnh: militarnyi.com

Phát biểu trên truyền hình Ukraine, ông Ihnat cho biết số UAV loại này được sử dụng đang tăng nhanh. Theo số liệu do Không quân Ukraine công bố, Nga sử dụng khoảng 350 UAV động cơ phản lực trong tháng 6, tăng lên 1.500 chiếc trong tháng 7, 2.800 chiếc trong tháng 8 và khoảng 3.500 chiếc trong tháng 9.

Tuy nhiên, ông Ihnat cho biết số lượng UAV phản lực được sử dụng trong tháng 10 có dấu hiệu giảm. “Đối phương sử dụng khoảng 50 chiếc mỗi đêm, trong khi ban ngày có thể là 30 chiếc”, ông nói.

Theo vị quan chức Ukraine, UAV động cơ phản lực khó đánh chặn hơn các loại UAV tấn công thông thường do tốc độ cao hơn. Ông cho rằng một số UAV phản lực của Nga và dòng Banderol có đặc tính ngày càng gần với tên lửa hành trình, khiến các hệ thống phòng không vốn được sử dụng để đối phó UAV Shahed có thể kém hiệu quả hơn.

Ukraine vì thế đang tìm kiếm các phương án phòng không mới. Đại tá Yurii Cherevashenko, Phó Tư lệnh Không quân Ukraine phụ trách phòng không, trước đó cho biết tốc độ của các UAV động cơ phản lực Nga về sau có thể đạt 800-900 km/giờ.

Các đánh giá độc lập cũng cho thấy Nga đã gia tăng đáng kể việc sử dụng UAV phản lực trong mùa Hè năm nay. Truyền thông Anh hồi tháng 9 dẫn dữ liệu của quân đội Ukraine cho biết số UAV loại này tăng khoảng 6 lần trong ba tháng; trong khi một phân tích của BBC cho thấy các cuộc tấn công bằng UAV phản lực diễn ra hằng ngày trong tháng 8.

Nga nói gì về các UAV phản lực mới?

Phía Nga không công bố con số tương ứng về tổng số UAV phản lực được sử dụng trong tháng 9, nhưng truyền thông nhà nước Nga gần đây đưa nhiều thông tin về việc phát triển và triển khai các biến thể Geran có động cơ phản lực.

Theo hãng tin TASS dẫn thông tin được trình bày với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thao trường Chebarkul ngày 2/10, Geran-4 sử dụng động cơ phản lực, có tốc độ tối đa khoảng 350 km/giờ, mang đầu đạn tới 50 kg và có tầm bay 750-800 km. Trong khi đó, Geran-5 dài 6,5 m, được giới thiệu có tốc độ khoảng 450 km/giờ, mang đầu đạn tới 90 kg và có tầm bay tới 900 km.

Theo thông tin từ phía Nga, các UAV Geran tiếp tục được sử dụng trong những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu mà Moskva cho là phục vụ năng lực quân sự và hậu cần của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/10 tuyên bố các UAV Geran đã đánh trúng một số trạm radar và trung tâm dữ liệu tại các khu vực Poltava và Odessa. Nga cũng cho biết ngày 4/10 đã sử dụng UAV Geran tấn công một trung tâm logistics và một trung tâm dữ liệu ở khu vực Odessa.

Việc Nga chuyển sang các UAV nhanh hơn đang tạo thêm sức ép đối với hệ thống phòng không Ukraine. Một số phân tích cho rằng Moskva đang kết hợp các UAV chậm hơn như Shahed với những biến thể có động cơ phản lực nhằm tăng tốc độ, mở rộng khả năng xuyên thủng phòng không và duy trì cường độ tấn công.