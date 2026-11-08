Ukraine nói Nga dùng tên lửa Triều Tiên, Moskva nêu mục tiêu tập kích

Hiện trường một đám cháy sau cuộc tập kích lớn vào thủ đô Kiev ngày 7/11/2026. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine /Telegram

Theo tờ Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/11 cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất trong cuộc tập kích một cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine. Trong số 36 tên lửa đạn đạo được cho là Nga phóng đi trong đêm, lực lượng phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 4 quả, làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ hạ tầng năng lượng trước mùa Đông.

Sau cuộc họp khẩn cấp của chính phủ về công tác khắc phục hậu quả, Tổng thống Zelensky thông báo, lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 của Triều Tiên trong cuộc tập kích một cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine vào đêm 6/11.

Ông Zelensky cho biết lực lượng phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 4 trong tổng số 36 tên lửa đạn đạo được phóng trong đêm, đồng thời nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

“Trong cuộc tập kích đêm qua, có 36 tên lửa tiếp cận các mục tiêu theo quỹ đạo đạn đạo. Chỉ 4 quả trong số đó bị vô hiệu hóa”, ông Zelensky viết trên Facebook.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc giám định pháp y sơ bộ tại những địa điểm bị tên lửa đánh trúng xác nhận lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 do Triều Tiên sản xuất và cung cấp để tấn công một cơ sở năng lượng trọng yếu.

Cũng tại cuộc họp khẩn cấp ngày 7/11, các bộ trưởng trong chính phủ Ukraine và chính quyền thành phố Kiev đã báo cáo chi tiết về những khó khăn trong việc duy trì các dịch vụ thiết yếu tại thủ đô sau các cuộc tấn công nhằm vào những trạm biến áp năng lượng và cầu Bắc. Tổng thống Zelensky chỉ thị Bộ trưởng Nội vụ Ivan Vyhivskyi phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan và chính quyền thành phố Kiev xây dựng những tuyến giao thông dự phòng.

Thiếu tên lửa đánh chặn phòng không

Ông Zelensky nhấn mạnh việc khắc phục tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot phụ thuộc chủ yếu vào Mỹ, đặc biệt trước thềm cuộc đàm phán ba bên dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 10–11/11.

“Ở tất cả các cấp, chúng tôi đang tìm cách đẩy nhanh tiến độ chuyển giao và truyền tải những thông điệp cần thiết tới phía Mỹ, để Ukraine có cơ hội bảo vệ người dân”, ông Zelensky cho biết.

Ông nói thêm rằng việc tăng cường năng lực phòng không đặc biệt cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, không chỉ trước mùa Đông mà còn trước một nỗ lực mới nhằm thúc đẩy đàm phán cùng các đối tác.

Ông bày tỏ hy vọng Mỹ và các đối tác khác sẽ có những hành động kiên quyết để hỗ trợ Kiev.

Nga xác nhận tiến hành tập kích, nêu mục tiêu khác

Theo Reuters ngày 7/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, năng lượng và giao thông tại Kiev cùng khu vực lân cận.

Phía Nga cho biết các mục tiêu bị đánh trúng gồm cầu Bắc ở Kiev — nơi Moskva cáo buộc được sử dụng để vận chuyển vũ khí và phương tiện quân sự cho lực lượng Ukraine — cùng nhà máy Meridian, cơ sở mà Nga nói sản xuất tên lửa hành trình Flamingo. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các cơ sở năng lượng, công nghiệp và một trạm biến áp tại tỉnh Zhytomyr bị tấn công.

Tuy nhiên, tuyên bố trên không xác nhận việc sử dụng tên lửa KN-23 của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Anadolu ngày 7/11 cho biết, cả giới chức Nga lẫn Triều Tiên đều chưa bình luận về cáo buộc của Tổng thống Zelensky liên quan đến tên lửa KN-23.

Quan hệ hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên được củng cố đáng kể sau khi hai nước ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện tháng 6/2024, trong đó quy định hai bên hỗ trợ quân sự lẫn nhau nếu một bên bị tấn công vũ trang. Tháng 4/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu công khai xác nhận binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu hỗ trợ quân đội Nga tại tỉnh Kursk, đồng thời cảm ơn Bình Nhưỡng về sự hỗ trợ này. Moskva cũng tuyên bố không loại trừ khả năng mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự với Triều Tiên.