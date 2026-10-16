Ukraine nối lại tập kích khiến hy vọng ngừng bắn năng lượng tan vỡ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

"Lệnh tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu đã hết hiệu lực. Chúng tôi sẽ không tiếp tục tuân thủ nữa", ông Zelensky chia sẻ với tờ Financial Times ngày 15/10, sau khi Ukraine tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu năng lượng trong 3 ngày theo đề nghị của Washington.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine đã tuân thủ đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng suốt 3 ngày, không thực hiện tấn công cũng như không đáp trả. Trong khi đó theo ông Nga lại tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm việc sử dụng khoảng 40 tên lửa đạn đạo.

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện lệnh “ngừng bắn năng lượng”, theo đó chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết về các điều khoản của thỏa thuận. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã nhất trí thực hiện và cảnh báo: “Đừng phá vỡ thỏa thuận này!”.

Cùng ngày 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và kỳ vọng Moskva có động thái tương tự. Ông Zelensky hoan nghênh thông báo của nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Kiev ủng hộ mọi hình thức ngừng bắn khả thi, đáng tin cậy và hướng tới chấm dứt xung đột. Ukraine sẵn sàng không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và mong muốn Moskva đưa ra cam kết tương tự, trên cơ sở thỏa thuận với Tổng thống Mỹ.

Đến ngày 12/10, Điện Kremlin cho biết chưa thể đưa ra bình luận về vấn đề "thỏa thuận đình chiến năng lượng" bởi các cuộc trao đổi vẫn đang diễn ra. Bên cạnh đó, Điện Kremlin bày tỏ ằng Nga mong muốn một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine và sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt được điều đó.

Cùng ngày 12/10, giới chức Nga đã bác bỏ việc ngừng bắn trong 2 tháng để tạo điều kiện cho Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống. Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moskva chỉ chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài một ngày để Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc phỏng vấn công bố vào cuối ngày 14/10, Tổng thống Zelensky thừa nhận ông cảm thấy thất vọng trước những động thái gần đây của Tổng thống Trump trong quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và việc dịch vụ Starlink dường như bị ngừng cung cấp. Trước đó, vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế sau cuộc thảo luận của ông với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao gây sức ép lên chi phí vận tải và sinh hoạt.

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy mình bị “phản bội trước những gì đang diễn ra” hay không, Tổng thống Zelensky trả lời: “Thực sự là có”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng sự tồn vong của Ukraine và mối quan hệ chiến lược với Mỹ quan trọng hơn những cảm xúc cá nhân của ông.