Ukraine nối lại tập kích các nhà máy lọc dầu Nga

Các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại Nga

Sáng 15-10, máy bay không người lái Ukraine tập kích một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Ryazan, cách Matxcơva khoảng 300km về phía Đông Nam, gây ra hỏa hoạn.

Thống đốc Ryazan Pavel Malkov cho biết lực lượng khẩn cấp đã được triển khai, trong khi thiệt hại đang được đánh giá. Một quan chức cấp cao Ukraine xác nhận Kiev đứng sau vụ tấn công.

Nhà máy Ryazan thuộc tập đoàn Rosneft, cung cấp nhiên liệu cho khu vực Maxcơva và chiếm khoảng 5% tổng công suất lọc dầu của Nga.

Ukraine trước đó tạm dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga trong 3 ngày, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên đã nhất trí một “lệnh ngừng bắn về năng lượng”.

Tuy nhiên, Matxcơva không chính thức xác nhận thỏa thuận và tiếp tục tấn công lưới điện Ukraine.

Ông Zelensky cho biết các cuộc không kích của Nga đã khiến khoảng 600.000 người Ukraine mất điện.

Tổng thống Ukraine tuyên bố nước này đã hết kiên nhẫn và sẽ tiếp tục đánh vào hạ tầng lọc dầu của Nga.

Quyết định mới có thể làm quan hệ giữa Kiev và Washington thêm căng thẳng.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào ngành dầu khí Nga, cho rằng chúng góp phần đẩy giá diesel trên thị trường thế giới tăng cao.

Tổng thống Ukraine đồng thời phàn nàn về việc Kiev không nhận được cảnh báo tình báo sớm đối với một số vụ phóng tên lửa đạn đạo Nga và gặp hạn chế trong sử dụng hệ thống liên lạc Starlink phục vụ hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định chưa dừng chia sẻ tình báo với Ukraine.

Trong đợt tấn công qua lại mới nhất, Nga tuyên bố bắn hạ 166 UAV Ukraine.

Ukraine cho biết Nga phóng hơn 850 UAV trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến sáng 15-10, tấn công 15 tỉnh.

Theo AP