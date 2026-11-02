Ukraine nối lại các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga

Kho dầu bốc cháy sau cuộc tấn công vào Saint Petersburg, Nga, ngày 18-10-2026. Ảnh minh họa: AFP/Getty Images

Ngày 1-11, truyền thông nhà nước Nga đưa tin, các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kstovo ở tỉnh Nizhny Novgorod trong đêm. Sự việc này diễn ra ngay sau cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào một nhà máy lọc dầu quan trọng khác ở tỉnh Samara, thuộc sở hữu của Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Rosneft.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin, Ukraine đã nhượng bộ trước áp lực từ Nhà Trắng về việc ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng, họ chưa bao giờ đồng ý với yêu cầu từ ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ - về việc tạm dừng các cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu trong 30 ngày.

Ông Trump đã đổ lỗi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tình trạng giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Tháng trước, ông đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu diesel của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky không xác nhận việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga trong thời gian gần đây, có lẽ là để tránh phản ứng giận dữ từ phía Mỹ. Ông cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một cơ sở công nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất tên lửa tại vùng Rostov của Nga. Theo ông Zelensky, một hệ thống tên lửa Pantsir đã bị phá hủy, đây được xem là một phần trong chiến lược “trừng phạt tầm xa” mà Ukraine vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Ông Zelensky khẳng định, Ukraine buộc phải đáp trả trước chiến dịch không ngừng nghỉ của Moscow - vốn sử dụng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhắm vào các cơ sở năng lượng tại các đô thị. Trong đêm, 4 khu vực ở Ukraine đã bị Nga tấn công, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện.

“Cường độ các cuộc tấn công đang ở mức rất cao, và phía Nga đang tìm cách tận dụng tối đa sự thiếu hụt các loại tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo của chúng ta”, Tổng thống Ukraine viết trên ứng dụng Telegram. Tại Kiev, tình trạng mất điện kéo dài từ 8 đến 10 tiếng đã xảy ra vào hôm 1-11 sau khi một nhà máy nhiệt điện quan trọng bị hư hại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra ngay trước khi lệnh ngừng bắn cục bộ kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky (hiện do Nga kiểm soát) - vốn được Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian thúc đẩy - kết thúc. Cuối tuần qua, hàng trăm cư dân đã được đoàn tụ với người thân ở miền Bắc Ukraine, cả hai bên đều đánh giá chiến dịch sơ tán này thành công.

Hôm 1-11, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác giữa Nga và Ukraine trong việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Oleshky sẽ mở đường cho những nỗ lực hòa bình sâu rộng hơn.

Theo Guardian