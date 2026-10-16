Ukraine nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga; ông Zelenskyy nói cảm thấy bị ông Trump phản bội

Khói bốc lên từ các đám cháy tại một nhà máy lọc dầu sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là do Ukraine tiến hành ở Moskva ngày 20/9. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Nga và Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov, cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan, cách Moskva khoảng 300 km về phía Đông Nam. Hãng tin trực tuyến Astra của Nga đăng tải hình ảnh mà họ cho là đám cháy tại cơ sở này.

Vụ tấn công có thể khiến quan hệ giữa Kyiv và ông Trump thêm phức tạp, trong bối cảnh quan hệ này lại xấu đi trong những ngày gần đây, khi căng thẳng giữa Ukraine và Washington gia tăng.

Ông Zelenskyy bày tỏ phẫn nộ trước các cuộc không kích liên tiếp của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng, bất chấp yêu cầu của ông Trump hôm Chủ nhật rằng hai bên chấm dứt các cuộc tấn công này.

Dù chấp thuận yêu cầu của ông Trump về ngừng tấn công, ông Zelenskyy phàn nàn rằng trong những ngày gần đây Ukraine không được chia sẻ thông tin tình báo thường lệ của phương Tây về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga; đồng thời, việc sử dụng các thiết bị liên lạc Starlink do Mỹ sản xuất cũng bị hạn chế. Cả hai đều có vai trò thiết yếu đối với quân đội Ukraine.

Ông Zelenskyy cho biết đã hết kiên nhẫn và cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga sẽ được nối lại. Trong cuộc phỏng vấn với báo Financial Times đăng ngày 15/10, ông được dẫn lời nói: “Chúng tôi không thể tiếp tục như vậy nữa”.

Một quan chức cấp cao của Ukraine, đề nghị giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai, xác nhận Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu.

Theo AP