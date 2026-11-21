Tờ Kyiv Independent ngày 21/11 đưa tin Tổng thống Zelensky mới đây đã nhận trách nhiệm về các vụ tập kích cầu Crưm, coi đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine.

"Tổng thống Nga Putin cần hiểu cầu Crưm không nên tồn tại và sẽ không thể tiếp tục đứng vững", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky sau đó chỉ trích việc Nga đang gia tăng các cuộc tấn công kép, thậm chí tiến hành cả các cuộc tấn công 3 đợt liên tiếp nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Một chiến thuật mới và đang được Nga sử dụng ngày càng nhiều là các cuộc tấn công kép. Trong đó, Nga không kích vào một mục tiêu như tòa nhà, trường học, bệnh viện hoặc cơ sở quân sự. Sau đó, khi lực lượng cứu hộ, nhà báo và những người khác đến hiện trường, họ lại tiếp tục tấn công lần thứ 2 và thứ 3", ông Zelensky nói.

Cầu Crưm đã liên tục hứng chịu các đợt tấn công của Ukraine trong các ngày 16, 17 và 19/11, khiến giao thông nhiều lần bị gián đoạn. Đến ngày 20/11, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin xác nhận dầm chính của nhịp cầu vòm và kết cấu vòm bị hư hại. Hiện Moscow đang xem xét hai phương án sửa chữa, trong đó một số hạng mục có thể được khôi phục trong khoảng 1 - 2 tháng, song thời hạn hoàn thành toàn bộ công trình chưa được xác định.

Đệ nhất phu nhân Mỹ kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn mới

Trả lời phỏng vấn với đài Fox ngày 20/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tiết lộ Nga và Ukraine vẫn đang thảo luận về một lệnh ngừng bắn mới, đồng thời kỳ vọng thỏa thuận sẽ được thông qua vào dịp Giáng sinh.

"Điều tôi mong vào Giáng sinh là có thêm nhiều lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Nếu cả Ukraine và Nga đều sẵn sàng, chúng ta có thể nhanh chóng đạt được điều đó. Các cuộc đàm phán đã diễn ra, vì vậy có thể chúng ta sẽ có thêm một lệnh ngừng bắn trước Giáng sinh", bà Melania nói.

Trước đó, bà Melania đã góp phần thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại thành phố Oleshky để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo. Thỏa thuận kết thúc hồi đầu tháng 11 và cả Nga lẫn Ukraine đều đánh giá cao hiệu quả của hoạt động này.

Hiện giới chức Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Đệ nhất phu nhân Mỹ.