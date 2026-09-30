Ukraine nhận lô tên lửa NASAMS mới giữa lúc Nga tăng cường tập kích

Hệ thống NASAMS được triển khai trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại sân bay Valkenburg cũ. Ảnh: WIkipedia

Theo trang The Kyiv Independent, phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky tiết lộ lô tên lửa NASAMS đã được chuyển tới Ukraine một ngày trước đó. Ông nói rằng Kiev cũng đang phối hợp với các đồng minh để tiếp nhận thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot.

NASAMS, hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia, là hệ thống phòng không mặt đất tầm ngắn đến trung do Kongsberg của Na Uy phối hợp với Raytheon của Mỹ phát triển.

Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các khu vực và mục tiêu quan trọng trước nhiều mối đe dọa trên không, trong đó có thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu và trực thăng.

NASAMS sử dụng cấu trúc mạng lưới, cho phép kết nối radar, cảm biến và các bệ phóng để đồng thời đối phó nhiều mục tiêu.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhiều thành phố Ukraine diễn ra với tần suất ngày càng dày đặc, làm gia tăng sức ép đối với năng lực phòng không của nước này và thúc đẩy những lời kêu gọi khẩn cấp bổ sung tên lửa đánh chặn.

Trước đó, ông Zelensky cho hay Ukraine đã đạt một thỏa thuận “rất quan trọng” về một gói tên lửa mới dành cho các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Trong khi Ukraine tiếp tục tìm kiếm nguồn bổ sung tên lửa phòng không, Moskva phản đối việc phương Tây gia tăng hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ngày 23/9, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva không có ý định tạm dừng “chiến dịch quân sự đặc biệt” để tiến hành đàm phán hòa bình.

Ông cáo buộc các nước châu Âu muốn tận dụng thời gian ngừng giao tranh để tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trong đêm 29/9, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Kiev, các vụ nổ do tên lửa đạn đạo làm rung chuyển thủ đô của Ukraine và gây gián đoạn điện tại một số khu vực trong thành phố.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết ít nhất 2 người bị thương trong cuộc tấn công tại khu vực nội đô.

Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev kể từ tháng 8.

Moskva liên tục sử dụng UAV nhằm làm suy yếu khả năng phòng không của Ukraine.

Gần đây, Nga đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang tiến hành các đợt tập kích bằng UAV kéo dài nhiều giờ nhằm vào thủ đô của Ukraine.

Trước đó, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho hay đêm 28/9, nhiều tên lửa và UAV cũng đã đánh trúng Kiev, khiến 1 người bị thương.