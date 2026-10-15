Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Một binh sĩ Ukraine đang sử dụng UAV trên chiến trường ở miền Đông nước này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng những hạn chế đối với hệ thống Starlink có thể không đơn thuần xuất phát từ sự cố kỹ thuật.

Theo tờ The Kyiv Independent hôm 14/10, trong cuộc phỏng vấn cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết dịch vụ Starlink đã bị hạn chế trong những đợt tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine. Ông đặt nghi vấn về lời giải thích cho rằng tình trạng gián đoạn kết nối vệ tinh xuất phát từ các vấn đề kỹ thuật.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo những hạn chế đối với dịch vụ Starlink của công ty SpaceX, do tỷ phú Elon Musk điều hành, đã làm suy giảm khả năng đánh chặn UAV Nga của quân đội Ukraine, đồng thời ảnh hưởng đến nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và dân thường.

Tình trạng kết nối không ổn định cũng được các binh sĩ Ukraine phản ánh là nguyên nhân khiến một số nhiệm vụ UAV phải hủy bỏ.

Theo tờ The Telegraph ngày 14/10, ông Serhiy Sternenko, một nhà hoạt động người Ukraine từng giữ vai trò cố vấn trong Bộ Quốc phòng, cho biết các thiết bị đầu cuối Starlink bị hạn chế hoạt động vào ban đêm. Theo ông, kết nối có thể bị ngắt khi thiết bị di chuyển với tốc độ vượt quá khoảng 160 km/giờ, gây trở ngại cho các hoạt động quân sự.

The Telegraph dẫn lời các binh sĩ Ukraine cho biết người điều khiển UAV đã ghi nhận tình trạng mất liên lạc với phương tiện bay đang di chuyển ở tốc độ cao, với thời gian gián đoạn từ 10 đến 20 giây.

Một phát ngôn viên của Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine cho biết những thay đổi này “ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng các UAV cần kết nối Starlink để điều khiển trong suốt quá trình bay”.

Theo bài báo, tình trạng gián đoạn khiến một số UAV không thể hoạt động hiệu quả và có nguy cơ trở thành mục tiêu của lực lượng Nga.

Dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, The Telegraph cho biết những hạn chế còn ảnh hưởng đến khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm trung, cũng như việc triển khai UAV đánh chặn nhằm đối phó với những cuộc tấn công tầm xa của Nga.

Ukraine hiện sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh do SpaceX cung cấp trong một số hoạt động quân sự, bao gồm điều khiển UAV tấn công tầm trung tại các khu vực do Nga kiểm soát và vận hành UAV đánh chặn nhằm đối phó với những mẫu UAV tấn công mới của Nga.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk cho rằng các quyết định liên quan đến giới hạn tốc độ và phương thức sử dụng hệ thống Starshield thuộc thẩm quyền của quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Musk tuyên bố: “Mọi giới hạn về tốc độ hoặc cách thức sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống quyết định... Việc sử dụng Starlink chỉ giới hạn trong các hoạt động dân sự hoặc phòng thủ, không được phép dùng cho các hành động quân sự mang tính tấn công”.

Theo The Kyiv Independent ngày 14/10, đến tối cùng ngày, phía Ukraine cho biết chất lượng kết nối đã được cải thiện ở tốc độ dưới khoảng 160 km/giờ, mặc dù giới hạn tốc độ vẫn được duy trì.

Trước đó, trong tháng 10, một số cơ quan truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ có thể hạn chế quyền tiếp cận của Ukraine đối với dữ liệu tình báo và hệ thống Starlink. Những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev có thêm căng thẳng sau các phát biểu chỉ trích của Tổng thống Trump đối với ông Zelensky.

Hiện chưa có đủ thông tin được xác minh độc lập để kết luận nguyên nhân của những đợt gián đoạn kết nối Starlink tại Ukraine hoặc xác định liệu các hạn chế có được áp dụng có chủ ý nhằm ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Kiev hay không.