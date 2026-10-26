Ukraine nêu 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán với Nga

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine ngày 25-10, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc thảo luận tại Oslo (Na Uy) đã đề cập đến những vấn đề then chốt trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev sẵn sàng thúc đẩy các sáng kiến ngừng bắn và tiếp tục đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Tân Hoa xã

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy nối lại đàm phán giữa Nga và Ukraine. Mặc dù không nêu thời điểm cụ thể, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc thương lượng ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine sẽ sớm diễn ra. Ông bày tỏ tin tưởng cả Moscow và Kiev đều mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cũng khẳng định Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán sau ngày 4-11, đồng thời cho biết Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất-UAE) đang được cân nhắc làm địa điểm tổ chức các cuộc tham vấn ba bên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bày tỏ hoan nghênh khả năng Liên minh châu Âu (EU) cử đặc phái viên tham gia thúc đẩy giải pháp hòa bình.