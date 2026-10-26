Ukraine: Mỹ chậm chuyển hệ thống Patriot gần một tháng dù đã được thanh toán

Hệ thống tên lửa Patriot. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tờ Kyiv Independent, số tên lửa đang chờ phê duyệt đã được các đồng minh của Ukraine thanh toán. Ông Zelensky cho biết đã chỉ đạo đội ngũ của mình tiếp tục nêu vấn đề này với phía Mỹ.

Ukraine phụ thuộc vào các hệ thống Patriot để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Theo một quan chức quân sự cấp cao Ukraine, nước này tiếp nhận tên lửa đánh chặn Patriot qua nhiều kênh, trong đó có cơ chế Danh mục các yêu cầu ưu tiên cho Ukraine (PURL) của NATO, cho phép các đồng minh tài trợ mua vũ khí từ Mỹ. Trước đó, ông Zelensky cho biết Mỹ chỉ cung cấp 12 tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine mỗi tháng.

Một quan chức cấp cao Ukraine nói với Kyiv Independent rằng lô tên lửa đang chờ ông Hegseth phê duyệt có “số lượng đáng kể”.

Trong khi đó, tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn của Ukraine ngày càng nghiêm trọng. Đến giữa tháng 10, kho dự trữ tên lửa Patriot của nước này một lần nữa giảm xuống mức rất thấp. Một quan chức Ukraine nói với The Washington Post rằng Kiev chỉ còn một số ít tên lửa, trong khi CNN đưa tin Ukraine đã sử dụng hết số tên lửa hiện có.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không quan trọng nhất của Ukraine trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo Nga, loại vũ khí khó đánh chặn bằng các hệ thống khác. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong hai đêm liên tiếp, ngày 18 và 19/10, gây nhiều thiệt hại.

Bên cạnh tình trạng thiếu tên lửa, Ukraine gần đây còn gặp gián đoạn trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo của Nga, vốn dựa vào thông tin tình báo của Mỹ. Các quan chức Mỹ giải thích những sự cố này là do “điều kiện thời tiết xấu”.

Trong bối cảnh đó, ông Zelensky nói với Bloomberg rằng ông đã đề xuất đình chỉ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga để đổi lấy việc được cung cấp thêm tên lửa Patriot.