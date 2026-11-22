Hệ thống phòng không NASAMS của Na Uy trong biên chế Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn tên lửa do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên vấn đề này có thể được giải quyết một phần nếu Đức tích hợp thành công tên lửa IRIS-T vào tổ hợp nói trên.

Thông tin trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Đức - ông Boris Pistorius tuyên bố trước khi bắt đầu cuộc họp Hội đồng châu Âu và lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Bên cạnh việc giới thiệu đề xuất từ Kyiv, ông Pistorius cũng công bố gói viện trợ chung với Na Uy dành cho Ukraine dưới hình thức đóng góp 300 triệu USD vào chương trình PURL để mua tên lửa phòng không PAC-2 GEM-T và PAC-3 MSE từ Mỹ.

Về vũ khí được đề cập, NASAMS được Công ty Kongsberg của Na Uy quảng bá là một hệ thống phòng không dạng module với kiến ​​trúc mở, điều này nghĩa là nếu cần thiết, các thành phần và phương tiện khác nhau có thể được tích hợp nhanh chóng.

Hiện nay ngoài AMRAAM-ER, hệ thống NASAMS còn sử dụng AIM-9X và AIM-120 - chúng vốn cũng là các tên lửa không đối không chủ lực của hầu hết tiêm kích thuộc khối quân sự NATO.

Mặc dù điều này tạo ra sự thống nhất, đơn giản trong công tác hậu cần - kỹ thuật, nhưng dưới điều kiện sử dụng liên tục sẽ gây ra sự cạn kiệt nhanh chóng các kho dự trữ, nhất là việc bổ sung hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Thực tế cho thấy nhiều hệ thống NASAMS của Ukraine đã ở trong tình trạng "trắng bệ", cho nên nhu cầu bổ sung tên lửa đánh chặn là hợp lý, Kyiv đang để ý đến trường hợp tổ hợp phòng không NOMADS của Kongsberg, cũng sử dụng tên lửa AIM-9X.

Tuy nhiên tổ hợp vũ khí được coi là "anh em với NASAMS" còn tích hợp vào hệ thống cả tên lửa IRIS-T của Đức, điều này nghĩa là công ty Na Uy có đủ kinh nghiệm và năng lực phát triển cần thiết nếu nhận yêu cầu bổ sung vũ khí cho NASAMS.

Tên lửa IRIS-T hiện bao gồm các phiên bản dành cho tiêm kích và bệ phóng mặt đất. Biến thể đầu tiên là loại tích hợp đầu dò hồng ngoại, được sử dụng trong hệ thống IRIS-T SLS và tổ hợp NOMADS.

Tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM cũng đang được sản xuất, nó khác biệt về thiết kế với kích thước lớn hơn, được chế tạo đặc biệt để phóng từ mặt đất và có tầm bắn xa hơn.

Cả hai phiên bản tên lửa IRIS-T đều sử dụng hệ thống dẫn hướng quán tính và hiệu chỉnh thông qua điều khiển bằng sóng radio, sau đó nhắm mục tiêu thông qua đầu dò ở giai đoạn cuối.

Nguyên tắc tương tự được sử dụng trong hệ thống NASAMS, về lý thuyết sẽ đơn giản hóa việc tích hợp, nhưng vẫn còn vướng mắc liên quan tới khả năng tương thích của thiết bị điện tử, phần mềm và một vài chi tiết nhỏ, vì vậy quá trình tích hợp còn gặp trở ngại.

Về việc tên lửa IRIS-T nào cuối cùng sẽ được tích hợp, trên lý thuyết thì cả hai phiên bản đều có thể lắp vừa bệ phóng NASAMS, ngay cả IRIS-T SLM kích thước nhỏ hơn AIM-120.

Chi tiết nữa cần nói đến là hệ thống phòng không NOMADS dùng bệ phóng nghiêng, trong khi tên lửa IRIS-T SL bắn từ mặt đất được phóng theo phương thẳng đứng.

Khác biệt nhỏ này vẫn có thể ảnh hưởng đến quá trình tích hợp mặc dù Công ty Kongsberg đã có kinh nghiệm làm việc với hệ thống NOMADS, tuy vậy theo nhận xét đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn và tổ hợp NASAMS Ukraine sẽ sớm bắn tên lửa IRIS-T.