Ukraine muốn dùng hệ thống Starlink để tấn công sâu, Nga cảnh báo cứng rắn

Điện Kremlin ngày 28/9 cảnh báo việc cung cấp năng lực vệ tinh Starlink cho Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga sẽ là hành động "nguy hiểm" và "liều lĩnh".

Phát biểu với truyền thông Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc cung cấp hệ thống vệ tinh của tỷ phú Mỹ Elon Musk cho các hoạt động tấn công sâu vào Nga sẽ gây thêm rủi ro.

Ông khẳng định Nga có đủ năng lực công nghệ và quân sự để bảo đảm an ninh của mình.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 25/9 kêu gọi CEO SpaceX Elon Musk mở rộng phạm vi phủ sóng Starlink, qua đó cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga nằm sâu trong lãnh thổ nước này.

Ukraine cũng đang thúc đẩy việc mở rộng khả năng sử dụng Starlink và Starshield. Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết Kiev cần thêm năng lực vệ tinh để đối phó với các hệ thống tên lửa của Nga.

Theo ông, Ukraine không chỉ quan tâm đến liên lạc vệ tinh mà còn muốn tiếp cận những năng lực công nghệ rộng hơn mà Starlink và Starshield có thể cung cấp.

Vấn đề này từng được đưa ra trong các cuộc trao đổi giữa Ukraine, ông Musk và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuối tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã tìm cách đạt thỏa thuận về việc sử dụng Starlink trên lãnh thổ Nga.

Theo The Atlantic, ông Musk đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng Starlink theo cách này. Các nguồn tin cho biết những cuộc đàm phán giữa ông Musk và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov không đạt kết quả.

Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết Ukraine muốn sử dụng UAV tấn công được trang bị Starlink để đánh vào các bệ phóng tên lửa của Nga ở khoảng cách tới 200 km trong lãnh thổ nước này.

Kiev nhiều lần lập luận rằng tấn công các bệ phóng là cách trực tiếp để làm giảm nguy cơ tên lửa Nga được sử dụng nhằm vào Ukraine.

Nếu Starlink được mở rộng phủ sóng sang lãnh thổ Nga và được sử dụng cho mục đích quân sự như Ukraine đề xuất, vấn đề không còn chỉ liên quan tới liên lạc vệ tinh mà có thể trở thành một yếu tố mới trong hoạt động tác chiến bằng UAV và tấn công tầm xa.