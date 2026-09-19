Ukraine mở trung tâm tuyển người nước ngoài vào Vệ binh Quốc gia

Các thành viên Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 34 “Borysfen” của Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Chính phủ Ukraine đã phê duyệt việc thành lập Trung tâm Tuyển dụng dành cho người nước ngoài và người không quốc tịch thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, theo thông báo của Thủ tướng Serhii Koretskyi.

Quyết định trên được đưa ra ra ngày 18/9. Theo đó, Chính phủ Ukraine cho phép thành lập một trung tâm tuyển dụng chuyên trách dành cho người nước ngoài và người không quốc tịch để bổ sung lực lượng chiến đấu cho đất nước.

Theo Thủ tướng Koretskyi, trung tâm mới sẽ tập trung và điều phối toàn bộ quy trình tuyển dụng những người nước ngoài muốn tham gia phục vụ quân đội theo hợp đồng.

Cơ quan này sẽ phối hợp tất cả các khâu hành chính và nghiệp vụ trong quá trình tiếp nhận, từ phỏng vấn ứng viên, kiểm tra lý lịch, xác minh hồ sơ, đến các chương trình huấn luyện quân sự sau đó.

Ông Koretskyi nhấn mạnh quy trình tiếp nhận cần được đơn giản hóa và đẩy nhanh để những tình nguyện viên đã qua kiểm tra có thể sớm được bổ sung cho các đơn vị chiến đấu đang chịu sức ép từ phía Nga.

“Việc tuyển tình nguyện viên nước ngoài cho Lực lượng Phòng vệ là một trong những ưu tiên của nhà nước. Nhiệm vụ là mở rộng công việc này và thu hút thêm những người sẵn sàng cùng người Ukraine bảo vệ đất nước tham gia quân đội Ukraine”, ông Koretskyi nói.

Phục vụ quân đội theo hợp đồng

Việc thành lập trung tâm mới nằm trong nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm xây dựng cơ chế chính thức và mở rộng sự tham gia của người nước ngoài trong các lực lượng an ninh theo quy định pháp luật.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, hàng nghìn tình nguyện viên quốc tế đã phục vụ trong nhiều đơn vị khác nhau thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine, chủ yếu trong Quân đoàn Quốc tế. Cơ cấu mới thuộc Vệ binh Quốc gia nhằm chuẩn hóa các tiêu chí tiếp nhận, tăng cường công tác kiểm tra và giảm những chậm trễ về thủ tục.

Theo nhiệm vụ mới, Vệ binh Quốc gia sẽ hỗ trợ ứng viên hoàn tất giấy tờ pháp lý, kiểm tra y tế và tham gia các chương trình huấn luyện chiến đấu chuyên biệt trước khi được điều động tới các lữ đoàn đang làm nhiệm vụ.

Giới chức Ukraine cho biết việc chuẩn hóa quy trình tuyển dụng cũng sẽ giúp cải thiện khả năng hội nhập và phối hợp giữa quân nhân nước ngoài với các đơn vị Ukraine, đồng thời bảo đảm các điều khoản hợp đồng rõ ràng, chế độ lương và quyền lợi y tế tương đương với quân nhân Ukraine.

Đơn giản hóa thủ tục trở lại quân ngũ

Động thái mở rộng tuyển dụng người nước ngoài diễn ra cùng lúc Ukraine triển khai các chương trình bổ sung quân số và duy trì nhân lực trong nước trên toàn Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Bên cạnh các chương trình tuyển dụng bên ngoài, quân đội Ukraine đang chuẩn bị kết thúc chương trình tạm thời cho phép quân nhân tự ý rời đơn vị được trở lại phục vụ theo thủ tục đơn giản. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, chương trình này sẽ kết thúc ngày 20/9.

Giới chức quân đội cho biết số quân nhân tự nguyện trở lại phục vụ đã tăng đáng kể vào cuối mùa Hè, với số người trở lại làm nhiệm vụ trong tháng 8/2026 cao hơn số trường hợp mới tự ý rời đơn vị.

Theo cơ chế này, những quân nhân rời vị trí trước hoặc vào ngày 12/6/2026 được phép tự nguyện trở lại phục vụ với thủ tục linh hoạt hơn. Họ có thể lựa chọn quân chủng, nơi đóng quân và vị trí công tác mong muốn, đồng thời được hưởng các chế độ lương, phụ cấp và bảo trợ xã hội theo quy định mà không phải đối mặt với các biện pháp xử lý hành chính mang tính trừng phạt.

Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh cơ chế trở lại đơn giản này không áp dụng đối với những trường hợp tự ý rời đơn vị sau ngày 12/6.

Những quân nhân rời đơn vị sau thời hạn trên vẫn phải chịu các quy định xử lý theo luật hình sự Ukraine. Theo giới chức Ukraine, cách tiếp cận này nhằm kết hợp việc duy trì kỷ luật quân đội với yêu cầu khôi phục lực lượng nhân sự đã được đào tạo để phục vụ tại các đơn vị đang làm nhiệm vụ.