Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn vào Moscow

Chia sẻ trên ứng dụng nhắn tin Max ngày 29/10, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết từ 20h30 ngày 28/10 đến 7h ngày 29/10 theo giờ địa phương (tức 0h30 đến 11h ngày 29/10 theo giờ Việt Nam), tổng cộng 613 UAV của Ukraine đã hướng về khu vực thủ đô Nga.

Ông Sobyanin cho biết phần lớn số UAV trên bị lực lượng phòng không thuộc Bộ Quốc phòng Nga vô hiệu hóa từ xa, trong đó 231 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô.

Theo TASS, đây là một trong những cuộc tấn công bằng UAV có quy mô lớn nhất nhằm vào Moscow từ đầu năm đến nay.

Trước đó, cuộc tập kích UAV lớn nhất nhằm vào Moscow trong năm 2026 được ghi nhận từ tối 19/9 đến sáng 20/9. Theo Thị trưởng Sobyanin, lực lượng phòng không Nga khi đó đánh chặn hơn 1.600 UAV trên các tuyến phòng thủ, trong đó 450 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận Moscow.

Ngoài Moscow, nhiều khu vực khác của Nga cũng ghi nhận các cuộc tấn công bằng UAV trong đêm 28/10 và rạng sáng 29/10. Bộ Quốc phòng Nga cho biết UAV cũng bị bắn hạ trên không phận các tỉnh Bryansk, Belgorod, Kursk, Kaluga, Tula, Smolensk, Lipetsk, Voronezh, Tver, Oryol, Ryazan, Vladimir, Samara, Saratov, Penza và Rostov, cùng hai nước cộng hòa Bashkortostan và Udmurtia.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đánh chặn và phá hủy tổng cộng 1.214 UAV trong đêm 28/10 và rạng sáng 29/10.

Phía Nga chưa công bố thông tin về thương vong sau cuộc tập kích của Ukraine.

Binh sĩ Nga vận hành súng máy phòng không. Ảnh: TASS

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga hôm nay 29/10 đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà ga đường sắt tại Dnipro, có ghi nhận thương vong.

“Phía Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào sân ga, nơi có một đoàn tàu chở khách chạy theo lịch trình đang dừng đỗ. Tất cả các lực lượng ứng phó khẩn cấp cần thiết đang làm việc tại hiện trường,” ông Zelensky viết trên mạng xã hội X chiều 29/10 giờ Việt Nam.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Mỹ và châu Âu có những hành động “công bằng và quyết đoán” để đáp trả động thái của Nga.

“Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow không được nới lỏng chừng nào cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Đã đến lúc Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và G7 áp đặt những biện pháp trừng phạt mới, mạnh mẽ hơn. Tôi cảm ơn tất cả những ai sẵn sàng hỗ trợ theo hướng này,” ông Volodymyr Zelensky chia sẻ.