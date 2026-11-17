Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, triển vọng gia nhập EU của Ukraine là một trong ba trụ cột thiết yếu trong nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/11, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, ông cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã làm việc với Ukraine và các đối tác châu Âu trong năm qua nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một quốc gia Ukraine có chủ quyền, an ninh và thịnh vượng, có quyền tự quyết định tương lai của mình.

Theo ông Kushner, ba trụ cột này gồm các bảo đảm an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy nhằm bảo vệ Ukraine trước nguy cơ bị tấn công trong tương lai; triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và kế hoạch phục hồi, phát triển thịnh vượng toàn diện sau xung đột, được xây dựng cùng các đối tác châu Âu và Ngân hàng Thế giới (WB), nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết và tăng trưởng kinh tế dài hạn của Ukraine.

Ông Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng những yếu tố trên có thể giúp Ukraine củng cố sức mạnh, an ninh, quyền tự do và sự tự tin để đàm phán với Nga về những vấn đề còn bất đồng, đồng thời xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho người dân.

Ông cũng cho biết, cùng ngày, hai đặc phái viên Mỹ đã trao đổi với Trợ lý Yuri Ushakov của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó điện đàm với Ukraine và các đối tác châu Âu, trong đó có các cố vấn an ninh quốc gia của Đức, Pháp, Anh, Ba Lan và Italy, cùng đại diện EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các bên thảo luận về việc tạo điều kiện nối lại tiếp xúc trực tiếp giữa châu Âu và Nga, hoạt động mà theo ông Kushner hầu như không diễn ra trong 4 năm qua, kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022. Các bên cũng bắt đầu chuẩn bị chương trình nghị sự cho cuộc họp đa phương tiếp theo.

Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh, NATO sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong an ninh châu Âu, đồng thời cho biết, mục tiêu là phát huy các thể chế và thỏa thuận hiện có của châu Âu. Ông khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình cuối cùng đều phải được cả Nga và Ukraine chấp thuận, đồng thời thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức và các bên sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy, giao tranh vẫn diễn biến căng thẳng. Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 1.336 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại 16 khu vực trong một đợt tấn công qua đêm, vượt mức kỷ lục trước đó là 1.254 chiếc ghi nhận ngày 29/10.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thị trưởng Moscow cho biết, khoảng 600 UAV được triển khai nhằm vào khu vực thủ đô, trong đó 191 chiếc bị đánh chặn.

Một số UAV cũng bị ngăn chặn trên bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014. Cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga cũng bị tấn công. Điện Kremlin đánh giá thiệt hại không đáng kể song giao thông đường bộ qua cầu phải tạm dừng để sửa chữa, trong khi hoạt động đường sắt vẫn được duy trì.

Tại vùng Rostov, giới chức địa phương cho biết, các vụ tấn công khiến hỏa hoạn xảy ra tại 4 cơ sở công nghiệp. Mảnh vỡ UAV rơi xuống cũng gây thương tích cho một số người.