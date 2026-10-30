Ukraine lo Mỹ ưu tiên tên lửa Patriot cho chiến trường Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/10 cảnh báo nước này đang thiếu nghiêm trọng đạn đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Zelensky cho biết Ukraine chỉ nhận được 24 tên lửa Patriot từ các đối tác trong 90 ngày qua.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, mỗi quả đạn đều có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trước những đợt tấn công của Nga.

Ông cho biết Nga đã phóng hơn 20 tên lửa đạn đạo chỉ trong cuộc tập kích ngày 22/10, cho thấy áp lực mà hệ thống phòng không Ukraine phải đối mặt.

Theo ước tính do ông Zelensky đưa ra, Ukraine cần khoảng 350 tên lửa Patriot mỗi tháng, tương đương 1.050 quả trong 90 ngày. Như vậy, số đạn được tiếp nhận trong giai đoạn này chỉ bằng khoảng 2,3% nhu cầu mà Kiev đề cập.

Tổng thống Ukraine cũng so sánh tình hình viện trợ cho Kiev với lượng tên lửa Patriot được sử dụng trong xung đột tại Trung Đông.

Ông cho biết khoảng 2.000 tên lửa loại này đã được phóng trong 48 giờ đầu của cuộc xung đột mà ông đề cập, qua đó nêu bật sức ép cạnh tranh đối với nguồn cung đạn đánh chặn.

Kiev lo ngại việc Mỹ phân bổ tên lửa cho Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dành cho chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Theo cơ chế này, các nước châu Âu và Canada tài trợ mua vũ khí Mỹ để chuyển giao cho Ukraine.

Phát biểu trước Hội đồng châu Âu ngày 16/10, ông Zelensky đề nghị cung cấp thêm 300 tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 cho các tổ hợp Patriot.

Ông cho rằng việc chỉ nhận được vài quả đạn sau mỗi vài tháng không đủ để đối phó các đợt tập kích phối hợp của Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các nước châu Âu, trong đó có Đức, Tây Ban Nha và Hy Lạp, xem xét chuyển giao tên lửa từ kho dự trữ.

Kiev muốn sử dụng nguồn cung này để duy trì năng lực phòng không trong thời gian chờ các hợp đồng mua sắm với Đức được triển khai và dự án phòng thủ tên lửa đạn đạo FREYJA đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 16/10 tuyên bố Athens sẽ không chuyển giao tên lửa Patriot nếu việc này ảnh hưởng đến năng lực phòng thủ tại Đông Địa Trung Hải.

Trong cuộc tập kích đêm 21/10 và sáng 22/10, Ukraine không đánh chặn được các tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa S-400 được sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất, tên lửa siêu vượt âm Zircon và tên lửa chống hạm Oniks mà Nga triển khai.

AMK Mapping cho rằng nguyên nhân là Kiev đã cạn kiệt tên lửa đánh chặn Patriot, dù nhận định này chưa được xác nhận độc lập.

Tình trạng thiếu đạn đánh chặn đang đặt ra thách thức đối với Ukraine, bởi Patriot là một trong những hệ thống chủ lực được Kiev sử dụng để đối phó tên lửa đạn đạo Nga.