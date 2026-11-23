Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo trang Arab News, được đưa vào biên chế năm 2023, Merkury là một trong những tàu chiến mới của Hải quân Nga.

Ông Zelensky thừa nhận một tàu chở hàng khô mang tên MV Angara, được cho là có liên quan đến hoạt động vận chuyển vũ khí của Nga, cũng bị tấn công. Ông cho biết một trực thăng Ka-27 của Nga cũng bị phá hủy trong chiến dịch này.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục các hoạt động tại những vùng biển được xác định”, nhà lãnh đạo Ukraine viết trên Telegram.

Trong khi đó, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) cùng ngày kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập, minh bạch về các vụ việc xảy ra tại cảng Benghazi và vùng biển ngoài khơi thành phố này. Phái bộ cảnh báo những diễn biến trên có thể khiến Libya bị cuốn vào các xung đột khu vực.

UNSMIL bày tỏ quan ngại trước các sự việc xảy ra ngày 22/11, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Libya và bảo đảm an toàn cho người dân cũng như tài sản của nước này.

Phái bộ kêu gọi các bên kiềm chế, tránh lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa các vụ việc vào những tranh luận chính trị khi quá trình điều tra chưa hoàn tất. Các bên cũng được đề nghị tránh những tuyên bố và hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong nước.

“Libya không thể và không được phép trở thành chiến trường cho các cuộc xung đột giữa các nước khác”, UNSMIL nhấn mạnh trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.

Ảnh ghép từ vệ tinh cho thấy tàu hộ tống Nga và khu vực phía Bắc cảng Benghazi trước (ảnh trên) và sau vụ nổ trên một tàu Nga neo tại căn cứ hải quân ở thành phố này. Hình ảnh sau vụ nổ cho thấy con tàu đã bị lật. Ảnh chụp tại Benghazi, Libya, ngày 21 và 22/11. Ảnh: Vantor

Trước đó, theo thông tin từ chính quyền miền Đông Libya, một vụ nổ đã xảy ra trên tàu chiến Nga đang neo tại căn cứ hải quân ở Benghazi. Nhà chức trách địa phương nghi ngờ vụ việc liên quan đến một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái. Các nguồn tin y tế cho biết 10 người Nga và Libya bị thương nhẹ và đã được đưa đi điều trị.

Công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh Vantor xác định con tàu gặp nạn là Merkury. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 22/11 cho thấy phần lớn thân tàu đã bị lật và chìm, chỉ còn phần mũi nhô lên khỏi mặt nước. Khói và các mảnh vỡ cũng xuất hiện quanh khu vực cầu cảng.

Theo chính quyền miền Đông Libya, tàu Merkury ghé cảng để tiếp nhiên liệu và bổ sung vật tư trên đường trở về Nga. Chính quyền này cho rằng vụ việc ảnh hưởng đến chủ quyền Libya và an toàn hàng hải.

Cũng trong ngày 22/11, một tàu thương mại mang cờ Malta bị xuồng không người lái tấn công ngoài khơi Benghazi, theo các nguồn tin quân sự Libya. Lực lượng hải quân đã giải cứu thủy thủ đoàn, trong đó có một số người bị thương nhẹ. Các nguồn tin này cho biết lực lượng hải quân và không quân Libya sau đó đã đánh chặn hơn 20 xuồng không người lái trong khu vực.

Chính quyền miền Đông Libya đề nghị tiến hành điều tra quốc tế để làm rõ các vụ việc. Thủ tướng Osama Hamad cũng kêu gọi xác minh thông tin về nguồn gốc của các xuồng không người lái, cũng như sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine tại Libya.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng hàng hải liên quan đến xung đột Nga - Ukraine tiếp tục gia tăng. Ukraine từng nhiều lần sử dụng xuồng không người lái và tên lửa nhằm vào tàu chiến, cơ sở hải quân của Nga, chủ yếu tại Biển Đen.

Trước đó, Nga cũng từng cáo buộc Ukraine tấn công các tàu có liên hệ với nước này tại Địa Trung Hải. Trong số đó có một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) bị nghi trở thành mục tiêu của xuồng không người lái xuất phát từ vùng biển ngoài khơi Libya hồi tháng 3.

UNSMIL khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Libya điều tra các vụ việc, đồng thời cho rằng những diễn biến mới cho thấy sự cần thiết phải thống nhất các thể chế quốc gia và tăng cường năng lực bảo đảm chủ quyền, an ninh của nước này.

Phái bộ kêu gọi các bên hành động có trách nhiệm, góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy tiến trình chính trị hướng tới một giải pháp lâu dài cho Libya.