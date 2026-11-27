Đoạn ghi hình màn hình cho thấy khoảnh khắc vụ tấn công vào một tàu chở hàng của Nga, ngoài khơi bờ biển Benghazi, Libya ngày 22/11. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định chiến dịch nhằm vào các tàu Nga tại cảng Benghazi, Libya, chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự của Moscow, không nhằm vào Libya hay người dân nước này. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Libya, trong bối cảnh Kiev đối mặt với phản ứng chỉ trích vì đưa xung đột Nga - Ukraine đến một khu vực mới.

Viết trên mạng xã hội X hôm thứ Năm, Sybiha nhấn mạnh Ukraine không có ý định mở rộng cuộc chiến với Nga sang Libya hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.

Hôm Chủ nhật tuần trước, Ukraine sử dụng thiết bị không người lái trên biển để đánh chìm một tàu hộ vệ hải quân Nga và một tàu chở hàng tại cảng Benghazi. Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi một tàu chở hàng có liên hệ với quân đội Nga bị tập kích bằng UAV tại vịnh Phần Lan.

Hôm thứ Ba, Sybiha tuyên bố cả tàu chiến Nga lẫn tàu chở hàng vận chuyển thiết bị quân sự đều là những mục tiêu hợp pháp, đồng thời khẳng định Ukraine đang thực thi quyền tự vệ.

Kiev xin lỗi Libya, khẳng định không muốn mở rộng xung đột

Trong phát biểu mới nhất, ông Sybiha cho biết đã nói với quyền Ngoại trưởng Libya Al-Taher Al-Baour rằng “không một hành động nào của Ukraine từ trước đến nay nhằm vào Libya hoặc người dân Libya”.

Ngoại trưởng Ukraine nói thêm ông “lấy làm tiếc về những hậu quả ngoài ý muốn và gửi lời chia buồn thích đáng tới người dân Libya”. Ông nhấn mạnh Kiev không có ý định mở rộng cuộc chiến mà Nga tiến hành chống lại Ukraine sang Libya hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) được phương Tây hậu thuẫn, đặt trụ sở tại thủ đô Tripoli ở miền Tây Libya, đã lên án chiến dịch của Ukraine. Chính quyền này tuyên bố Libya sẽ không chấp nhận bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya (LNA), đóng tại miền Đông nước này, cho biết 2 quân nhân Libya đã tử vong do vết thương sau vụ tấn công tại cảng Benghazi.

Libya hiện vẫn bị chia rẽ sau cuộc nội chiến. Miền Đông nước này nằm dưới sự kiểm soát của tư lệnh quân sự Khalifa Haftar, người đứng đầu LNA. Lực lượng này có quan hệ với Nga. Trong khi đó, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc kiểm soát khu vực miền Tây Libya.

Sự chia rẽ quyền lực khiến phản ứng của các bên tại Libya trước vụ tấn công không hoàn toàn đồng nhất, trong bối cảnh một chính quyền có quan hệ với phương Tây kiểm soát thủ đô Tripoli, còn lực lượng ở miền Đông duy trì quan hệ với Moscow.

Nga và Italy cảnh báo Ukraine không mở rộng chiến sự

Hôm thứ Năm, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tìm cách mở rộng cuộc chiến với Nga sang cả Địa Trung Hải và biển Baltic, đồng thời gọi động thái này là cực kỳ nguy hiểm.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết Ukraine đã được thông báo rằng việc tấn công các tàu Nga trong vùng biển Libya là sai trái. Ông cũng cảnh báo Kyiv không nên mở rộng chiến sự sang những khu vực mới.

Những phản ứng từ Libya, Nga và Italy cho thấy vụ tấn công tại Benghazi đang làm gia tăng quan ngại về nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lan rộng ra ngoài khu vực Đông Âu và các vùng biển lân cận.

Theo Reuters