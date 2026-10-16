Ukraine lấy gì chặn tên lửa Nga khi kho đạn Patriot chạm đáy?

Bệ phóng tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất. (Video: CNN)

Patriot là một trong những hệ thống chủ lực được Kiev sử dụng để đánh chặn các mục tiêu đạn đạo, nhưng hiệu quả bảo vệ phụ thuộc trực tiếp vào nguồn cung tên lửa đánh chặn.

Thông tin về tình trạng thiếu tên lửa Patriot xuất hiện giữa lúc quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục căng thẳng. Hai bên bất đồng về việc Mỹ nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga, cũng như các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Moscow.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông cảm thấy "bị phản bội" sau khi Tổng thống Mỹ dỡ bỏ một số hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga hồi đầu tháng 10, với mục tiêu được nêu là góp phần hạ giá năng lượng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11. Ông Trump bảo vệ quyết định này, cho rằng nó có lợi cho người tiêu dùng và phù hợp với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết".

Khi được hỏi về những chỉ trích của nhà lãnh đạo Ukraine đối với động thái trên, ông Trump tuyên bố "đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới".

Đầu tuần này, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không làm theo yêu cầu của Tổng thống Trump về việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Ông Trump cho rằng những cuộc tập kích này đẩy giá năng lượng lên cao.

Ông Zelensky khẳng định Kiev chỉ chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng nếu Moscow cũng cam kết thực hiện điều tương tự. Ngược lại, Nga tuyên bố muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện theo các điều kiện của mình, thay vì chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Moscow cho rằng Ukraine có thể tận dụng khoảng thời gian đó để củng cố lực lượng.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong tuần này sau khi Ukraine báo cáo tình trạng gián đoạn đột ngột đối với các dịch vụ vệ tinh Starlink và Starshield của SpaceX, vốn được Kiev sử dụng trong hoạt động liên lạc và điều khiển máy bay không người lái. Các sự cố này làm dấy lên thêm lo ngại về mức độ phụ thuộc của Ukraine vào những hệ thống công nghệ do Mỹ cung cấp.

Giới chức Ukraine cũng cho biết, họ không nhận được cảnh báo trước từ các đối tác phương Tây về các cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev trong 2 đêm liên tiếp.

Theo các báo cáo truyền thông Mỹ, một số quan chức Mỹ giải thích rằng thời tiết xấu khiến các vụ phóng tên lửa không được phát hiện. Tuy nhiên, phía Ukraine được cho là khó chấp nhận lời giải thích này.

Khả năng Mỹ đáp ứng yêu cầu của Kiev đang bị đặt dấu hỏi khi Washington cũng phải đối mặt với nhu cầu lớn về đạn dược phòng không. Tình trạng này có thể làm gia tăng sức ép đối với việc phân bổ nguồn cung giữa nhu cầu của chính quân đội Mỹ và các đối tác, trong đó có Ukraine. Tổng thống Trump đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề, khẳng định kho dự trữ vũ khí của Mỹ gần như không có giới hạn.