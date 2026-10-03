Ukraine lần đầu tiên triển khai tên lửa FP-7 trên thực địa

Thông tin về việc Ukraine lần đầu tiên triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trên thực địa được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố. Tuy nhiên, ông Zelensky không cho biết tên lửa được sử dụng ở đâu và khi nào. Tổng thống Ukraine đã chia sẻ hình ảnh tên lửa được phóng và cho biết bước tiếp theo là mở rộng sản xuất tên lửa FP-7.

(Ảnh chụp màn hình)

Loại tên lửa này do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine phát triển. Tuy nhiên, Kiev chưa công bố kết quả của lần sử dụng tên lửa FP-7 hay cho biết tên lửa này có đánh trúng mục tiêu hay không.

Việc phát triển vũ khí trong nước được Ukraine đẩy mạnh trong bối cảnh nước này muốn giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung quân sự từ các đồng minh phương Tây.

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