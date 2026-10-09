Ukraine lần đầu tiên tấn công trung tâm dữ liệu Nga

Vụ tấn công gây cháy, ảnh hưởng đến một phần cơ sở hạ tầng, khiến trung tâm dữ liệu ngừng hoạt động hoàn toàn, nhiều dịch vụ mà hàng triệu người Nga sử dụng hàng ngày bị gián đoạn nghiêm trọng.

Ngay sau vụ tấn công, nền tảng chuyên theo dõi sự cố trực tuyến Downdetector ghi nhận khoảng 1.300 khiếu nại của người dùng dịch vụ Yandex về những trục trặc khi truy cập tài nguyên đám mây, máy chủ và các dịch vụ Yandex Disk, Yandex Documents và Yandex Sheets.

Sau thông tin về vụ tấn công, cổ phiếu của Yandex trên sàn giao dịch Moscow (Nga) đã giảm 3,4% vào sáng 8-10.

Sasovo là nơi đặt 2 trong 3 siêu máy tính mạnh nhất của Yandex. Những hệ thống máy tính này được sử dụng để huấn luyện các mô hình mạng thần kinh với hàng tỷ tham số.