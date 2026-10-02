Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo FP-7 tấn công lực lượng Nga

Ông Zelensky công bố thông tin trên kèm đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa.

“Tên lửa đạn đạo chiến thuật của Ukraine. FP-7. Lần đầu được sử dụng trong chiến đấu. Cảm ơn vì kết quả đạt được”, Tổng thống Ukraine cho biết.

Tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh chụp màn hình từ video Fire Point.

Theo ông Zelensky, sau lần sử dụng thành công trên chiến trường, FP-7 sẽ được đưa vào sản xuất.

Tên lửa này được thiết kế nhằm nhanh chóng tấn công các mục tiêu ở cự ly trung bình.

Fire Point lần đầu công bố quá trình phát triển hai mẫu tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9 tại cuộc họp báo trong khuôn khổ triển lãm quốc tế MSPO diễn ra ở Ba Lan vào tháng 9/2025.

Theo thông số được công bố, FP-7 có tầm bắn tối đa 200 km, tốc độ tối đa 1.500 m/giây và xác suất sai số vòng tròn ở mức 14 mét.

Tên lửa có tải trọng 150 kg và thời gian bay tối đa 250 giây.

Tháng 2/2026, Fire Point tiến hành các cuộc thử nghiệm bay đối với tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 mới.

Khác với nhiều hệ thống tên lửa đạn đạo thường sử dụng bệ phóng chuyên dụng đặt trên khung gầm xe tải nhiều trục, Fire Point lựa chọn phương án đơn giản hơn.

FP-7 được phóng từ một đường ray dẫn hướng thông thường lắp trên rơ-moóc, tương tự cách bố trí đối với tên lửa hành trình FP-5.

Từ nền tảng tên lửa này, Fire Point cũng đang phát triển một loại tên lửa đánh chặn trong khuôn khổ dự án Freyja, với mục tiêu đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Một trong những lợi thế được kỳ vọng của Freyja là chi phí tương đối thấp so với việc sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt tiền của Mỹ.