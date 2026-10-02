Ukraine lần đầu phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7, hé lộ vũ khí mới đấu với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/10 cho biết Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong một hoạt động tác chiến.

“FP-7, tên lửa đạn đạo chiến thuật của Ukraine. Lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu”, ông Zelensky viết trên Telegram. “Cảm ơn vì kết quả đạt được. Tiếp theo là sản xuất.”

Tổng thống Ukraine không cho biết FP-7 được sử dụng ở đâu, cũng như mục tiêu của tên lửa là gì.

Nga thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo trong các cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Trong khi đó, Kyiv coi việc phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật của riêng mình là một phần quan trọng trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu phòng thủ sau hơn 4 năm rưỡi xung đột với Moscow.

Ukraine tăng tốc phát triển tên lửa

Nhu cầu về năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết khi Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga tiến hành các cuộc tấn công kéo dài trong mùa đông tới. Tuy nhiên, năng lực sản xuất tên lửa của Ukraine hiện vẫn đứng sau Nga một khoảng cách đáng kể.

Đầu năm nay, ông Zelensky từng đánh giá tích cực kết quả các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật, cho rằng những cuộc thử nghiệm này cho thấy loại vũ khí mới có tiềm năng được đưa vào sử dụng trong quân đội.

Theo các nhà phân tích quân sự Ukraine, FP-7 là tên lửa tầm ngắn, có tầm bắn khoảng 200 km.

Nhà sản xuất Fire Point cho biết FP-7 đang được phát triển với vai trò tên lửa đánh chặn đạn đạo trong khuôn khổ chương trình phòng thủ tên lửa châu Âu Freyja, được khởi động trong năm nay.

Một số nhà phân tích quân sự so sánh FP-7 với Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) của Mỹ, một loại tên lửa mà Ukraine đã được các đồng minh chuyển giao. Tuy nhiên, FP-7 được phát triển với tốc độ nhanh nhằm đáp ứng mối đe dọa từ Nga và có chi phí thấp hơn đáng kể.

Fire Point cũng đang phát triển tên lửa FP-9 với tầm bắn lên tới 850 km. Các quan chức của công ty cho biết FP-9 dự kiến có thể sẵn sàng vào cuối năm nay.

Các nhà phân tích cho rằng nếu cả FP-7 và FP-9 được đưa vào triển khai, Ukraine sẽ có thêm khả năng tấn công các trận địa phóng tên lửa và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga, qua đó gây sức ép lên cơ sở hạ tầng phục vụ chiến tranh của Moscow.

Ukraine cùng phương Tây phát triển lá chắn tên lửa

Hồi tháng 7, Ukraine và các đồng minh phương Tây chủ chốt công bố thành lập một liên minh phòng không nhằm thúc đẩy dự án Freyja. Mục tiêu của chương trình là cùng phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo có chi phí thấp hơn hệ thống Patriot của Mỹ.

Ông Davyd Aloian, Phó Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết hồi tháng 7 rằng Kiev muốn chế tạo xong nguyên mẫu hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo châu Âu Freyja trong nửa đầu năm tới.

Nếu tiến độ này được duy trì, Freyja sẽ trở thành một trong những dự án quan trọng trong nỗ lực của Ukraine và các đồng minh châu Âu nhằm xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa với chi phí thấp hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống do Mỹ sản xuất.

Theo Reuters