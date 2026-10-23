Ukraine lần đầu dùng UAV đưa thương binh khỏi tiền tuyến

Quân đội Ukraine công bố video ghi lại quá trình sử dụng UAV đưa một binh sĩ bị thương ra khỏi tiền tuyến.

Trong đoạn phim, chiếc UAV hạ thấp độ cao để người lính móc dây tời vào cơ thể, sau đó kéo anh lên và vận chuyển đến khu vực an toàn hơn.

Hình ảnh từ camera gắn trên UAV cho thấy người lính đung đưa bên dưới thân máy bay khi phương tiện di chuyển ở độ cao thấp.

Khi đến địa điểm an toàn, UAV từ từ hạ anh xuống đất để đồng đội tiếp nhận và đưa đi điều trị.

Đơn vị UAV thuộc Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 92 thông báo chiến dịch đã thành công, người bị thương được cứu sống và đang điều trị, phục hồi chức năng. Đơn vị không tiết lộ địa điểm diễn ra hoạt động sơ tán.

Chiếc UAV được sử dụng mang tên Ayudag-6, do công ty Gurzuf Defence sản xuất. Doanh nghiệp này cho biết người lính bị mắc kẹt tại khu vực quá nguy hiểm để lực lượng cứu hộ tiếp cận bằng phương tiện thông thường.

Mìn và hỏa lực UAV dày đặc khiến bất kỳ nỗ lực giải cứu trực tiếp nào cũng có thể gây thêm thương vong.

Theo nhà sản xuất, UAV đã đưa người bị thương đến vị trí an toàn hơn, nơi đồng đội chờ sẵn để chuyển anh tới bệnh viện.

Lữ đoàn 92 mô tả đây là chiến dịch sơ tán thương binh bằng UAV đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, tuyên bố này hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định chưa từng có trường hợp tương tự ở bất kỳ quân đội nào khác.

Ukraine trước đó đã sử dụng rộng rãi robot mặt đất để vận chuyển vật tư và đưa thương binh khỏi chiến trường. Theo số liệu được công bố, từ tháng 1 đến tháng 8/2026, các hệ thống robot mặt đất của nước này thực hiện khoảng 112.000 nhiệm vụ hậu cần và sơ tán.

Dù vậy, bùn lầy, hố bom, bãi mìn và nguy cơ bị UAV đối phương tấn công có thể khiến robot mặt đất không thể tiếp cận một số vị trí.

Trong những tình huống như vậy, sơ tán bằng đường không có thể trở thành phương án thay thế, dù việc nâng và vận chuyển người bằng UAV cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về tải trọng, độ ổn định và an toàn bay.

Ukraine cũng đang thử nghiệm các phương tiện chuyên dụng cho nhiệm vụ này, trong đó có UAV StarGate do công ty SkyFall phát triển.

Việc đưa UAV vào sơ tán thương binh cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của công nghệ không người lái trong cuộc xung đột, không chỉ ở trinh sát và tấn công mà còn trong cứu hộ tại những khu vực con người khó tiếp cận.