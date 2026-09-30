Ukraine lần đầu dùng robot lội nước vượt 40 km tiếp tế trên chiến trường

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 29/9 cho biết, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 93 vừa thực hiện thành công chuyến giao hàng hậu cần đầu tiên bằng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) lội nước do nước này tự phát triển.

Thiết bị robot mang tên Triton đã hoàn thành quãng đường dài hơn 40 km qua cả địa hình đường bộ lẫn đường thủy để vận chuyển lương thực và đạn dược trực tiếp đến các vị trí tác chiến.

Việc triển khai thiết bị này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tự động hóa khâu hậu cần và bảo vệ an toàn cho các lực lượng chiến đấu tại những địa bàn phức tạp.

Thiết bị robot Triton của Ukraine đã hoàn thành quãng đường dài hơn 40 km qua cả địa hình đường bộ lẫn đường thủy để vận chuyển lương thực và đạn dược trực tiếp đến các vị trí tác chiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Các chướng ngại vật như sông, kênh rạch và vùng đầm lầy tại chiến trường thường gây trở ngại lớn hoặc làm gián đoạn hoàn toàn tuyến đường di chuyển của những UGV truyền thống. Trong khi đó, giải pháp tiếp tế bằng đường hàng không không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tối ưu trong mọi tình huống tác chiến.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, khác với các thiết bị thông thường, robot lội nước duy trì độ cơ động cao trên mặt đất và có thể nhanh chóng chuyển sang chế độ bơi chỉ trong vài giây khi gặp môi trường nước.

Khả năng di chuyển linh hoạt này giúp quân đội Ukraine duy trì tuyến tiếp tế liên tục qua nhiều dạng địa hình mà không cần phải thay đổi phương tiện hay xây dựng các điểm cầu dã chiến.

Video robot Triton của Brave1 lần đầu vượt 40km trên cả đường bộ lẫn đường thủy để tiếp tế đạn dược và lương thực cho tiền tuyến. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine

Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tế, các đơn vị tác chiến như Quân đoàn 3 còn mở rộng phạm vi sử dụng khi trang bị súng phóng lựu cho robot tấn công hoặc thả thiết bị tự hành từ phương tiện bay không người lái hạng nặng xuống sau ranh giới chiến tuyến để bất ngờ đột kích căn cứ đối phương.