Ukraine lần đầu dùng hệ thống súng máy kết hợp AI đánh chặn UAV phản lực Nga

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuri Ignat ngày 5/10 cho biết hơn 12 bệ súng tự động Sky Sentinel do Ukraine sản xuất đã được triển khai tại Kiev. Các hệ thống được bố trí ở nhiều vị trí, trong đó có một số cây cầu, nhằm đối phó máy bay không người lái (UAV) Nga.

Đây là lần đầu Ukraine tuyên bố sử dụng Sky Sentinel để đánh chặn UAV phản lực. Ông Ignat cho biết, hệ thống đã "chứng minh hiệu quả trong chiến đấu", đồng thời xác nhận một số trường hợp Sky Sentinel bắn hạ thành công UAV sử dụng động cơ phản lực.

Sky Sentinel kết hợp súng máy hạng nặng với mô-đun điều khiển hỏa lực tự động. Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thị giác máy tính để phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu trên không.

Sau khi xác định mục tiêu, phần mềm tính toán các thông số như tốc độ, quỹ đạo và khoảng cách trước khi hệ thống khai hỏa.

Thông số được công bố trước đó cho thấy Sky Sentinel có thể đánh chặn mục tiêu bay với tốc độ 800 km/h.

Theo United24 Media, UAV phản lực Nga thường bay ở độ cao lớn nên nằm ngoài tầm bắn của súng máy hạng nặng.

Tuy nhiên, khi lao xuống mục tiêu hoặc hạ thấp độ cao, chúng có thể lọt vào phạm vi đánh chặn của Sky Sentinel. Khi đó, khả năng phát hiện và tính toán phần tử bắn trong thời gian ngắn trở thành yếu tố quan trọng.

Ông Ignat thừa nhận Sky Sentinel có tầm hoạt động hạn chế. "Nó có tầm bắn khoảng 1 km và chỉ phát huy hiệu quả trong điều kiện thuận lợi", ông nói, đồng thời nhấn mạnh đây không phải giải pháp cho mọi tình huống.

Theo phát ngôn viên Không quân Ukraine, Sky Sentinel chỉ là một thành phần trong mạng lưới phòng không nhiều lớp.

Theo phát ngôn viên Không quân Ukraine, Sky Sentinel chỉ là một thành phần trong mạng lưới phòng không nhiều lớp.

Nhiệm vụ đánh chặn UAV phản lực Nga vẫn chủ yếu được giao cho chiến đấu cơ, đặc biệt là tiêm kích F-16.

Ông Ignat cho biết, phi công Ukraine đôi khi bắn hạ hơn 10 UAV Nga trong một lần xuất kích.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu tên lửa không đối không khiến họ phải sử dụng pháo khi tiếp cận mục tiêu, làm tăng nguy cơ bị mảnh văng từ UAV hoặc hỏa lực phòng không mặt đất.

Nga bắt đầu triển khai rộng rãi UAV phản lực từ mùa hè, trong khi các đơn vị phòng không Ukraine cho biết, họ chỉ có vài giây để phản ứng trước loại mục tiêu này, thay vì vài phút như với UAV sử dụng động cơ piston.