Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 vào thực chiến

Nội dung Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng trên mạng xã hội X về tên lửa FP-7. Ảnh chụp màn hình

Nhà lãnh đạo Ukraine viết trên mạng xã hội X đồng thời đăng kèm video: “Tên lửa đạn đạo chiến thuật Ukraine FP-7. Lần đầu sử dụng trong chiến đấu. Cảm ơn vì kết quả đã đạt được”.

Tân Hoa xã đưa tin ông Zelensky tiết lộ FP-7 sẽ được chuyển sang giai đoạn sản xuất.

FP-7 do công ty Fire Point của Ukraine phát triển. Tên lửa này có khả năng mang tải trọng tới 200 kg và đánh trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 250 km.

FP-7 là loại vũ khí được phát triển nhằm cung cấp lựa chọn tiết kiệm chi phí và dễ sản xuất hàng loạt hơn so với Patriot của Mỹ.

FP-7 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV). Hệ thống này hoạt động ở độ cao khoảng 25 km tương đương với tổ hợp Patriot, đồng thời được phát triển với khả năng đạt tốc độ đủ lớn để đối phó các mục tiêu đạn đạo, tương tự biến thể PAC-3. Giống Patriot, FP-7 sử dụng dẫn đường bằng radar trong phần lớn hành trình bay, sau đó tên lửa này chuyển sang đầu dò hồng ngoại tìm nguồn nhiệt ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu cuối cùng.

Chênh lệch về giá thành giữa FP-7 và Patriot là rất đáng chú ý. Mỗi tên lửa đánh chặn FP-7 có giá khoảng 700.000 USD. Trong khi đó, theo dự toán ngân sách năm 2026 do Lục quân Mỹ công bố, một tên lửa Patriot PAC-3 có giá khoảng 3,8 triệu USD. Điều này đồng nghĩa FP-7 rẻ hơn gần 5 lần.