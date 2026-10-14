Ukraine làm rõ việc đồng minh chậm cảnh báo các đợt tên lửa Nga

Ông Yurii Ihnat, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ngày 14/10/2026 thông tin với báo chí về hậu quả các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng như hoạt động của lực lượng Không quân Ukraine. Ảnh: Ukrinform

Không nhận được cảnh báo từ các đối tác trước đợt tấn công tên lửa đạn đạo đầu tiên của Nga trong đêm, nhưng Ukraine sau đó nhận được thông tin cảnh báo về ba đợt tiếp theo. Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat ngày 14/10 đã làm rõ diễn biến này, trong bối cảnh Kiev đặt câu hỏi về việc thiếu cảnh báo sớm và khả năng hợp tác tình báo với Mỹ.

Phát biểu trên chương trình truyền hình quốc gia ngày 14/10, ông Ihnat giải thích trình tự các đợt tấn công sau khi những tuyên bố trước đó của giới chức quân sự và Tổng thống Volodymyr Zelensky làm dấy lên câu hỏi về việc Ukraine không nhận được thông báo trước khi tên lửa được phóng.

“Khoảng 22 giờ 40 phút, chúng tôi đưa ra thông tin đầu tiên rằng không có cảnh báo nào từ các đối tác về tên lửa đạn đạo”, ông Ihnat cho biết, theo hãng tin RBC-Ukraine.

Người phát ngôn Không quân Ukraine nói thêm rằng cảnh báo về việc sử dụng tên lửa đạn đạo đã được gửi đến trong ba đợt tiếp theo. Tuy nhiên, ông không nêu rõ đối tác nào cung cấp thông tin, cũng như không giải thích vì sao cảnh báo ban đầu không được gửi đến.

Trước đó, Tổng thống Ukraine, Zelensky nói tên lửa chỉ được phát hiện vài giây trước khi đánh trúng mục tiêu.

Thông tin trên được đưa ra sau hai buổi tối liên tiếp Ukraine thông báo không nhận được cảnh báo sớm trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào Kiev.

Trong bài phát biểu tối 13/10, đề cập cuộc tấn công hôm 12/10, ông Zelensky cho biết 5 tên lửa chỉ được phát hiện vài giây trước khi đánh trúng mục tiêu.

“Thông thường, chúng tôi nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác, điều có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động phòng thủ”, ông Zelensky nói.

Hiện trường một vụ tấn công tại Lutsk, Ukraine ngày 14/10/2026. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia Ukraine

Sau một cuộc tấn công khác vào tối 13/10, Tổng thống Ukraine tiếp tục cho biết nước này không nhận được cảnh báo trước. Đợt tấn công này đánh trúng nhà máy nhiệt điện CHP-4 ở Kiev và một tòa nhà dân cư.

Phát biểu mới nhất của ông Ihnat xác nhận Ukraine không nhận được cảnh báo trước đợt tấn công đầu tiên, đồng thời cho biết các cảnh báo đã được cung cấp trong những đợt tiếp theo.

Ukraine và Mỹ khẳng định hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đưa ra cách lý giải khác về việc cảnh báo bị chậm trong cuộc tấn công hôm 12/10, cho rằng nguyên nhân liên quan đến loại vũ khí Nga sử dụng.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 13/10, ông Sybiha xác nhận Ukraine vẫn tiếp tục nhận được thông tin tình báo từ Mỹ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ liệu phạm vi hợp tác này có thay đổi hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bác bỏ thông tin Washington đã ngừng chia sẻ tình báo với Kiev.

“Không, chúng tôi chưa làm vậy”, ông Trump nói ngày 13/10 khi được hỏi về vấn đề này, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi đang giúp đỡ họ”.

Dù vậy, cả hai tuyên bố đều không giải thích được vì sao Ukraine không nhận được cảnh báo trước các đợt tên lửa đầu tiên.

Tranh cãi về các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Những câu hỏi về mức độ hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine gia tăng sau các thông tin cho rằng đặc phái viên Mỹ đã cảnh báo Kiev có thể bị hạn chế chia sẻ tình báo nếu tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết hai đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã chuyển thông điệp cảnh báo này trong các cuộc đàm phán tại Miami. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ bác bỏ việc đã đưa ra lời đe dọa rõ ràng như vậy.

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với đài NPR của Mỹ, Tổng thống Zelensky cũng cho biết Washington đã cảnh báo về khả năng đình chỉ hợp tác tình báo liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở lọc dầu Nga.

Như vậy, cho đến nay, các quan chức Mỹ chưa công khai xác lập mối liên hệ giữa những cảnh báo liên quan đến các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu và việc Ukraine không nhận được thông báo trước đợt tên lửa đầu tiên. Tuyên bố mới nhất của ông Ihnat xác nhận các đối tác đã cung cấp thông tin trong những đợt tiếp theo, nhưng nguyên nhân khiến cảnh báo ban đầu bị thiếu vẫn chưa được làm rõ.