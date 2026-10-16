Ukraine lại tấn công một nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố "thế là hết", một nhà máy lọc dầu của Nga đã bốc cháy.

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga hôm thứ Năm, chấm dứt khoảng dừng ngắn trong các cuộc tấn công của Kyiv nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga. Động thái này diễn ra sau khi ông Zelenskyy tuyên bố Moscow phớt lờ thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

Nhà máy lọc dầu Ryazan thuộc sở hữu của tập đoàn Rosneft, nằm cách Moscow khoảng 300 km về phía đông nam và chiếm gần 5% tổng lượng dầu thô được đưa vào chế biến tại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov xác nhận cơ sở này xảy ra hỏa hoạn sau điều mà ông mô tả là một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

Ukraine đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu trong ba ngày, sau khi ông Trump thông báo hôm Chủ nhật rằng Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, theo giới chức Ukraine, hơn 500 UAV của Nga đã được phóng trong đêm và rạng sáng thứ Năm. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Naftogaz cho biết một cơ sở khai thác khí đốt tại tỉnh Poltava bị hư hại, buộc hoạt động tại đây phải tạm ngừng.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times hôm thứ Năm, ông Zelenskyy tuyên bố lệnh hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu đã chấm dứt.

"Lệnh hạn chế đã hết hiệu lực", ông nói.

Đối với thị trường dầu diesel, việc thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ là một diễn biến đáng lo ngại.

Ông Trump đã gây sức ép buộc Kyiv ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, trong bối cảnh nguồn cung diesel toàn cầu thắt chặt và giá diesel tại Mỹ vẫn ở mức trên 6 USD/gallon. Hoạt động lọc dầu của Nga trước đó đã nhiều lần bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, làm giảm sản lượng nhiên liệu và xuất khẩu.

Nhà máy lọc dầu Ryazan từng bị tấn công trước đây. Vì vậy, vụ việc hôm thứ Năm có thể tiếp tục giáng đòn vào hệ thống lọc dầu của Nga, vốn phải dành phần lớn thời gian trong năm 2026 để sửa chữa các tổ máy bị hư hại, đồng thời tìm cách duy trì nguồn cung nhiên liệu.

Vụ tấn công biến thông báo được đưa ra vào đầu ngày thứ Năm thành diễn biến thực tế trên thực địa. Chỉ vài giờ sau khi ông Zelenskyy tuyên bố Ukraine sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu, một trong những trung tâm lọc dầu lớn nhất của Nga lại bốc cháy.