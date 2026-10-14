Ukraine lại cáo buộc Nga tấn công cơ sở năng lượng

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Zelensky cho biết cuộc tấn công đã phá hủy nhà máy nhiệt điện này. Theo các nhân chứng tại hiện trường, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên trong thời điểm xảy ra vụ việc. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết nước này không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác quốc tế như thường lệ, trong khi lực lượng phòng không chỉ phát hiện tên lửa khi nó đã tiến gần thủ đô.

Đề xuất ngừng tấn công các cơ sở năng lượng được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 11/10. Tuy nhiên, Moskva cho biết các cuộc thảo luận về đề xuất này vẫn đang diễn ra và thông tin chi tiết sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Nga cũng đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về việc thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày nhằm tạo điều kiện để Ukraine tiến hành bầu cử.

Những diễn biến mới cho thấy tiến trình thúc đẩy các biện pháp giảm giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đối mặt với nhiều trở ngại, trong khi nguy cơ các cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục bị ảnh hưởng vẫn là vấn đề đáng quan ngại.

R.G