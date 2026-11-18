Các video và hình ảnh được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy vòm cầu chính đã sụp đổ xuống biển, để lại một khoảng trống lớn sau hai cuộc tấn công trong hai ngày liên tiếp.

Ông Zelenskiy cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi Cơ quan An ninh Ukraine và tất cả các lực lượng của Ukraine.

Cây cầu dài 19 km này là một dự án trọng điểm được chính quyền Nga khánh thành năm 2018 và là biểu tượng cho sự kết nối của đất liền Nga với bán đảo Crimea mà nước này đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Ông Zelenskiy cho biết cuộc tấn công diễn ra sau một chiến dịch chưa từng có tiền lệ, phá hủy một cách có hệ thống các hệ thống phòng không, radar và năng lực tác chiến điện tử của Nga.

Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái về thiệt hại ở cây cầu bắc qua eo biển Kerch, Crimea vào ngày 17/11/2026 - Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine

Sergei Aksyonov - thống đốc Crimea cho biết hai người đã thiệt mạng trong khi giao thông đường bộ đã bị đình chỉ. Giao thông đường sắt đã hoạt động trở lại một phần sau khi tạm dừng.

Người phát ngôn của Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết một kế hoạch sửa chữa sẽ được chuẩn bị, khiến cây cầu "thậm chí còn tốt hơn trước". Nhưng các blogger quân sự Nga và các chuyên gia khác cho rằng việc sửa chữa sẽ gặp nhiều khó khăn do khả năng tấn công tiếp theo của Ukraine.

"Cầu đường bộ sẽ không được sửa chữa trong cuộc chiến này" - nhà phân tích quân sự Phần Lan Emil Kastehelmi đăng trên mạng xã hội X.

Cầu bắc qua eo biển Kerch từng là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga ở Ukraine, nhưng hiện nay quân đội Nga phụ thuộc nhiều hơn vào hành lang đường bộ chạy qua các khu vực phía đông và nam Ukraine mà Nga đã chiếm được kể từ khi phát động cuộc chiến với nước láng giềng vào năm 2022.

Cầu Crimea bắc qua một kênh đào được các tàu thương mại sử dụng để ra vào Biển Azov, khiến nó trở thành một phần quan trọng của mạng lưới xuất khẩu ngũ cốc trong khu vực.