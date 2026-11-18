Ảnh minh hoạ. Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết vừa nhận được thông tin về việc ngày 03/11/2026, Ủy ban Liên bộ về Thương mại quốc tế Ukraine (Interdepartmental Commission on International Trade) đã ban hành Quyết định số AD-615/2026/441-01 khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang áp dụng đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ từ Trung Quốc thông qua Việt Nam.

Quyết định xuất phát từ đơn đề nghị của doanh nghiệp nội địa và báo cáo của Bộ Kinh tế và Môi trường Ukraine. Trước đó, Ukraine đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm dây thép của Trung Quốc từ 13/7/2023.

Theo đơn kiện, sau khi mức thuế trên có hiệu lực, cơ cấu thương mại đối với mặt hàng dây thép silic-mangan nhập khẩu vào thị trường này đã ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt. Cụ thể, lượng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm xuống, trong khi các sản phẩm tương tự từ Việt Nam lại có xu hướng gia tăng, chiếm lĩnh một phần thị phần thay thế hàng hóa Trung Quốc. Từ cơ sở này, cơ quan điều tra tiến hành xem xét khả năng các sản phẩm dây thép từ Việt Nam được sử dụng làm cầu nối để lẩn tránh các rào cản thuế quan hiện hành.

Song song với quyết định điều tra, phía Ukraine yêu cầu các nhà cung cấp sản phẩm dây thép thuộc diện rà soát của Việt Nam phải thực hiện nộp tiền đặt cọc. Khoản tiền này nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán thuế chống bán phá giá cùng thuế giá trị gia tăng tương ứng, được tính toán dựa trên trị giá hải quan và mức thuế từng áp dụng với hàng hóa Trung Quốc.

Quá trình điều tra đặt ra các mốc thời gian quan trọng mà các bên liên quan cần tuân thủ nghiêm ngặt. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, cơ quan điều tra tiến hành đăng ký tư cách bên liên quan và xem xét yêu cầu tổ chức phiên điều trần cho các doanh nghiệp.

Tiếp đó, trong thời hạn 30 ngày, cơ quan này sẽ tiếp nhận và xem xét các ý kiến bằng văn bản cùng tài liệu liên quan. Toàn bộ hồ sơ, thông tin cung cấp đều phải đi kèm bản dịch tiếng Ukraine theo đúng quy định.

Trước những diễn biến mới từ thị trường Ukraine, Cục phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu dây thép của Việt Nam cần chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó.

Trước hết, doanh nghiệp phải rà soát toàn diện chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh tính minh bạch về nguồn gốc nguyên liệu đầu vào và các công đoạn gia công. Việc chứng minh tính độc lập và thực chất của hoạt động sản xuất trong nước đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ uy tín và quyền lợi của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tập trung thống kê số liệu chi tiết về sản lượng, giá trị giao dịch, danh sách đối tác mua bán và chủ động đăng ký tham gia vụ việc đúng thời hạn. Việc hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin minh bạch với cơ quan điều tra sẽ giúp làm sáng tỏ bản chất hoạt động thương mại.

Ngoài ra, việc tính toán kỹ lưỡng tác động của cơ chế đặt cọc thuế đến chi phí thông quan sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong các kế hoạch kinh doanh và xuất khẩu sắp tới.