Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Cục vừa nhận được thông tin về việc ngày 03/11/2026, Ủy ban Liên bộ về Thương mại quốc tế Ukraine (Interdepartmental Commission on International Trade) đã ban hành Quyết định số AD-615/2026/441-01 về việc khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang áp dụng đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ từ Trung Quốc thông qua Việt Nam.

Ủy ban Liên bộ về Thương mại quốc tế Ukraine (Interdepartmental Commission on International Trade) vừa ban hành Quyết định khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang áp dụng đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ từ Trung Quốc thông qua Việt Nam

Vụ việc được khởi xướng theo Đạo luật Ukraine về bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước hàng hóa nhập khẩu bán phá giá, trên cơ sở đơn đề nghị của nguyên đơn là Công ty TNHH PLAZМАТЕК và báo cáo, kết luận của Bộ Kinh tế và Môi trường Ukraine. Đối tượng điều tra là hoạt động nhập khẩu các sản phẩm dây thép có xuất xứ từ Việt Nam vào Ukraine nhằm xác định khả năng hàng hóa này được sử dụng để lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang áp dụng đối với sản phẩm cùng loại xuất xứ từ Trung Quốc.

Trước đó, Ukraine đã tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ từ Trung Quốc theo Quyết định số AD-488/2021/4411-03 ngày 23/4/2021. Ngày 13/7/2023, Ủy ban Liên bộ về Thương mại quốc tế Ukraine ban hành Quyết định số AD-549/2023/441-01, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng này.

Theo đơn đề nghị khởi xướng điều tra lần này, sau khi biện pháp chống bán phá giá được áp dụng, cơ cấu thương mại đối với mặt hàng dây thép silic-mangan (silico-manganese steel wire) nhập khẩu vào Ukraine đã có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, tỷ trọng nhập khẩu sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc giảm, trong khi hàng hóa tương tự có xuất xứ từ Việt Nam gia tăng và thay thế một phần lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cùng với quyết định khởi xướng điều tra, Ukraine áp dụng cơ chế yêu cầu các nhà cung cấp hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam thuộc phạm vi điều tra nộp tiền đặt cọc để bảo đảm thanh toán thuế chống bán phá giá và thuế giá trị gia tăng tương ứng. Giá trị khoản đặt cọc được xác định căn cứ vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi điều tra và mức thuế chống bán phá giá quy định tại Quyết định số AD-549/2023/441-01 ngày 13/7/2023.

Theo thông báo, các tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan được phép cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ cho Bộ Kinh tế và Môi trường Ukraine để phục vụ quá trình điều tra. Cụ thể:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày quyết định khởi xướng điều tra có hiệu lực, cơ quan điều tra sẽ tiến hành đăng ký các bên liên quan và xem xét các yêu cầu tổ chức phiên điều trần. Hồ sơ đăng ký cần bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ đăng ký, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, loại hình hoạt động (nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu...) và thông tin người liên hệ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định khởi xướng có hiệu lực, cơ quan điều tra sẽ xem xét các ý kiến bằng văn bản và thông tin liên quan đến việc khởi xướng điều tra. Tài liệu có thể được nộp bằng tiếng Ukraine hoặc bằng ngôn ngữ gốc kèm theo bản dịch tiếng Ukraine.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động rà soát hoạt động sản xuất, xuất khẩu và chuỗi cung ứng đối với sản phẩm thuộc phạm vi điều tra; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào, các công đoạn gia công, chế biến và chuyển đổi nguyên liệu (nếu có). Đặc biệt, doanh nghiệp cần có khả năng chứng minh tính độc lập và thực chất của hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần rà soát và chuẩn bị số liệu về sản lượng sản xuất, lượng hàng mua vào, lượng hàng bán ra, giá trị giao dịch, danh sách nhà cung cấp và khách hàng trong giai đoạn liên quan.

Doanh nghiệp thuộc phạm vi điều tra cần chủ động đăng ký tham gia vụ việc, gửi ý kiến và cung cấp chứng cứ theo đúng thời hạn quy định. Việc hợp tác đầy đủ, minh bạch và cung cấp thông tin có căn cứ sẽ giúp cơ quan điều tra đánh giá chính xác bản chất hoạt động sản xuất, thương mại và xuất khẩu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý cơ chế đặt cọc bảo đảm nghĩa vụ thuế chống bán phá giá và thuế giá trị gia tăng tương ứng mà Ukraine đang áp dụng đối với hàng hóa thuộc phạm vi điều tra, từ đó chủ động đánh giá tác động đến chi phí, hoạt động thông quan và kế hoạch xuất khẩu sang thị trường này.