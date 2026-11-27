Ukraine khẳng định không mở rộng xung đột sang Libya
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm 26/11 đã lên tiếng giải thích về các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng của Nga tại cảng Benghazi của Libya, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc trước những thiệt hại ngoài ý muốn khiến hai quân nhân Libya thiệt mạng. Kiev khẳng định chiến dịch này không nhằm vào quốc gia Bắc Phi và Ukraine không có ý định mở rộng xung đột sang các khu vực khác.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ukraine-khang-dinh-khong-mo-rong-xung-dot-sang-libya-246261127214503569.htm