Ukraine kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép đối với Nga nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm thị trấn Pryluky ở miền Bắc Ukraine, nơi vừa hứng chịu một cuộc tấn công gây thương vong, ông Zelensky cho rằng Washington cần có cách tiếp cận nhất quán hơn trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Trump trong những tuần gần đây đã tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm. Chuyến làm việc sắp tới của các nhà đàm phán Ukraine tại Mỹ được xem là một phần trong nỗ lực duy trì kênh trao đổi về khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Trong một tuyên bố khác cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định cuộc chiến Nga - Ukraine đang rơi vào một “bế tắc nguy hiểm” và Washington sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một giải pháp đàm phán lâu dài.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giữa Nga và Ukraine trong năm nay đã ngày càng mở rộng mục tiêu, từ các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu đến cảng, tàu chở dầu và ngũ cốc, kho hàng thương mại điện tử và gần đây là các trung tâm dữ liệu.

Ông cảnh báo một vòng xoáy leo thang mới có thể dẫn tới các hoạt động phá hoại tại những nước láng giềng là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), qua đó biến cuộc chiến hiện nay thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Washington tuyên bố sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy một giải pháp được đàm phán, nhưng không muốn duy trì những tiến trình mà không tạo ra tiến triển thực chất.

Trong khi tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ Washington, Kiev cũng tiếp tục thúc đẩy các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Nga. Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với các tỷ phú Nga Alisher Usmanov và Mikhail Fridman, gọi đây là một “sai lầm khủng khiếp”.

Tổng thống Ukraine cho biết Kiev sẽ đáp trả bằng cách bổ sung thêm 10 cá nhân vào danh sách trừng phạt của riêng mình.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiếp tục kêu gọi Washington mở rộng phạm vi phủ sóng Starlink tại Ukraine, cho rằng năng lực liên lạc vệ tinh được tăng cường có thể hỗ trợ lực lượng Ukraine phát hiện và nhắm mục tiêu vào các hệ thống phóng tên lửa của Nga.

Trong lúc các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy, Anh ngày 8-10 công bố gói trừng phạt mới nhằm vào 38 cá nhân và thực thể mà London cho là có liên quan tới hoạt động sản xuất, vận chuyển dầu mỏ của Nga, hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự và né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính.

Theo Bộ Ngoại giao Anh, các biện pháp mới tập trung vào nguồn thu từ dầu mỏ, các mạng lưới tài chính và chuỗi cung ứng quân sự được cho là đang hỗ trợ nền kinh tế thời chiến của Nga.

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