Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev đang tích cực chuẩn bị cho các bước tiếp theo trên mặt trận ngoại giao.

Tuyên bố kể trên được đưa ra giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Ukraine đang xấu đi, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đình chỉ một số lệnh trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của Nga.

Trên mạng xã hội ngày 18/10, ông Zelensky xác nhận đã có cuộc trao đổi với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Tổng thống Ukraine khẳng định đội ngũ của ông vẫn đang duy trì liên lạc liên tục với phía Mỹ.

Căng thẳng bắt nguồn từ việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump nới lỏng các hạn chế nhập khẩu nhiên liệu của Nga từ ngày 9/10. Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép tạm thời cho thỏa thuận cung cấp hơn 300.000 tấn nhiên liệu diesel từ Nga cho thị trường Mỹ và toàn cầu nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt.

Trên thực tế, động thái của ông Trump đã vấp phải nhiều chỉ trích từ chính nội bộ nước Mỹ, viện dẫn lý do tạo thêm nguồn thu để Moscow duy trì chiến dịch quân sự. Trong khi đó, ông Trump cũng công khai lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump giải thích quyết định của mình là nhằm duy trì tiến trình đàm phán hòa bình. Ông viết: "Quyết định của tôi về Nga rất đơn giản. Tôi đang trong quá trình đàm phán hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, và tôi không muốn làm bất cứ điều gì một cách thiếu khôn ngoan khiến Nga rời bỏ bàn đàm phán".

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Các cuộc thăm dò cho thấy sự bất bình của cử tri trước giá nhiên liệu tăng cao, trong bối cảnh xung đột tại Iran bùng phát từ cuối tháng 2, đang tạo thêm sức ép đối với đảng của ông Trump.

Bất chấp những bất đồng, Mỹ đã nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo cảnh báo tên lửa đạn đạo sau một thời gian gián đoạn khiến Ukraine rơi vào thế bị động.

"Nguồn tin này từng bị chặn lại, khiến chúng tôi không nhận được cảnh báo trong suốt ba ngày xảy ra các cuộc tấn công. Chỉ có Mỹ mới sở hữu thông tin tình báo độc quyền này để báo trước cho chúng tôi", ông Zelensky cho hay.