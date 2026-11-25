Thủ tướng Hungary Peter Magyar đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Ukraine sau nhiều năm bất hòa Ảnh tư liệu minh họa: THX/TTXVN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hungary Péter Magyar ngày 24/11 đã đạt các thỏa thuận về nguồn cung khí đốt, dầu diesel, việc Hungary sử dụng kho chứa khí đốt của Ukraine và mở thêm các cửa khẩu mới trong cuộc gặp tại vùng Transcarpathia. Các thỏa thuận được ký trong chuyến thăm Ukraine đầu tiên của một Thủ tướng Hungary đương nhiệm kể từ năm 2015.

Theo báo Kyiv Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo các thỏa thuận trên trong tuyên bố sau cuộc gặp mà ông mô tả là "rất thực chất" với ông Magyar tại vùng Transcarpathia.

"Chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận cụ thể về tất cả các vấn đề", ông Zelensky cho biết, đồng thời nói rằng hai bên đã chỉ đạo các nhóm công tác ở những cấp tương ứng nhanh chóng triển khai các thỏa thuận.

Các thỏa thuận mới được thống nhất

Theo ông Zelensky, hai bên cũng thảo luận về việc mở rộng khả năng các doanh nghiệp Hungary sử dụng các cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine.

Các thỏa thuận năng lượng được đưa ra trong bối cảnh Budapest dường như đang cân nhắc giảm sự phụ thuộc lâu nay vào Moskva.

Ngày 18/9, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Hungary István Kapitány cho biết nước này có thể thay thế khí đốt Nga bằng các nguồn cung khác trong vòng một năm. Tuyên bố được xem là dấu hiệu cho thấy Budapest có thể đang chuẩn bị nới lỏng một trong những mối quan hệ năng lượng gắn bó sâu sắc nhất với Nga trong EU.

Hai nước cũng dự kiến cải tạo các cửa khẩu hiện có trên biên giới chung, mở thêm cửa khẩu mới và triển khai các tuyến tàu trực tiếp mới.

Hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo cũng được đưa vào chương trình nghị sự, trong đó có việc mở rộng vai trò của Hungary trong liên minh quốc tế liên quan.

Ukraine hiện là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm bom mìn cao nhất thế giới. Liên hợp quốc ước tính hơn 1 triệu quả mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ đang gây ô nhiễm khoảng 1/4 lãnh thổ nước này.

Trước đó cùng ngày, ông Magyar mở đầu chuyến thăm bằng việc tưởng niệm các binh sĩ Ukraine hy sinh tại Uzhhorod, thủ phủ khu vực.

Ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình gia nhập EU

Phát biểu trước các đại biểu tham dự phiên họp của Hội đồng các cơ quan chính quyền địa phương và khu vực, ông Zelensky mô tả cuộc gặp với ông Magyar là "rất quan trọng".

"Điều này có ý nghĩa then chốt đối với quan hệ của chúng tôi với nước láng giềng và với Liên minh châu Âu", Tổng thống Ukraine nói.

Theo ông Zelensky, chính sách của Kiev nhằm thực hiện mọi yêu cầu cần thiết để mở các nhóm đàm phán trong tiến trình gia nhập EU vẫn không thay đổi.

Trong khi đó, Ukraine cũng đang nỗ lực xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với các nước láng giềng, bao gồm Hungary, Ba Lan, Romania và Moldova. Ông Zelensky cho biết hợp tác với Slovakia vẫn được duy trì bất chấp những khó khăn và đôi khi là những phát ngôn trái chiều giữa hai bên.

Ngày 5/11, Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi ký Tuyên bố chung về hợp tác với người đồng cấp Slovakia Robert Fico, cùng thỏa thuận về trường học song ngữ. Trong cuộc gặp, Bratislava cam kết cung cấp 3 đầu máy điện và 1 triệu euro (1,14 triệu USD) viện trợ cho máy phát điện, nơi trú ẩn và thiết bị bệnh viện.

Tuy nhiên, ngày 22/11, ông Fico tuyên bố Slovakia sẽ không tham gia chương trình cho vay mới trị giá 45 tỷ euro (49 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine mà Kiev đang tìm kiếm cho năm 2027.

Trước đó, hồi tháng 10, Slovakia là thành viên EU duy nhất từ chối ký Tuyên bố Toronto về việc đưa trẻ em Ukraine bị trục xuất trái phép trở về. Sau đó, nước này tham gia Liên minh quốc tế về đưa trẻ em Ukraine trở về, dù không đồng ý với Tuyên bố Toronto.

Khép lại 9 năm bất hòa?

Thủ tướng Magyar mô tả đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của một Thủ tướng Hungary kể từ năm 2015.

Khi lần đầu công bố kế hoạch chuyến thăm, ông Magyar cam kết ủng hộ cộng đồng người Hungary tại khu vực cũng như người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột với Nga. Ông cũng cho biết Hungary sẽ tiếp tục nêu các quan ngại với Kiev về giáo dục bằng tiếng Hungary và việc sử dụng tiếng Hungary tại Ukraine.

Transcarpathia, còn được gọi là Zakarpattia, là nơi sinh sống của hàng chục nghìn người Hungary. Khu vực này từng thuộc Vương quốc Hungary cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Budapest và Kiev đang nỗ lực cải thiện quan hệ sau nhiều năm bất đồng dưới thời cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đặc biệt liên quan đến quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại Ukraine và nỗ lực gia nhập EU của Kiev.

Quan hệ giữa Budapest và Kiev bắt đầu xấu đi từ năm 2017, khi Ukraine ban hành luật yêu cầu tiếng Ukraine là ngôn ngữ giảng dạy chính tại các trường trung học. Hungary cho rằng quy định này phân biệt đối xử với cộng đồng người Hungary thiểu số.

Cuối tháng 4, chỉ vài tuần sau chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Magyar đề nghị gặp ông Zelensky tại Transcarpathia nhằm "mở ra chương mới trong quan hệ song phương" và giải quyết những bất đồng kéo dài.

Tháng 6, hai nước đạt thỏa thuận về quyền của các nhóm dân tộc thiểu số. Sau đó, Hungary từ bỏ phản đối việc Ukraine khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU.