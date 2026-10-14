Ukraine hứng 39 tên lửa, ông Zelensky kêu gọi Mỹ phản ứng cứng rắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/10 cho biết Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng tại thủ đô Kiev, tỉnh Kiev và tỉnh Kharkov.

Theo ông, Nga sử dụng 39 tên lửa đạn đạo cùng hơn 120 máy bay không người lái (UAV) và đạn tuần kích để tấn công những mục tiêu quan trọng.

Ông Zelensky cáo buộc cuộc tập kích nhắm vào các cơ sở thuộc phạm vi thỏa thuận ngừng bắn năng lượng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết khu vực bị mất điện diện rộng, 26 cơ sở năng lượng và 4 nhà máy dầu khí bị hư hại nghiêm trọng.

"Cuộc tấn công mang tính phô diễn về quy mô. Nga đang thể hiện những phát biểu của Tổng thống Mỹ không có sức mạnh", ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ và các đối tác có phản ứng cứng rắn, đồng thời thúc giục ông Trump áp đặt thêm biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ông cũng đề nghị các nước hỗ trợ thêm tên lửa đánh chặn cho tổ hợp phòng không Patriot..

Theo Bộ tư lệnh Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí, gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, đạn phòng không S-400 hoán cải và tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon hoặc tên lửa diệt hạm siêu thanh Oniks.

Tổng cộng 128 UAV cũng được triển khai trong các đợt tập kích.

Ukraine tuyên bố các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 4 tên lửa và 115 UAV. Tuy nhiên, tên lửa và UAV Nga vẫn đánh trúng 22 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 8 khu vực.

Dữ liệu từ Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA cũng ghi nhận nhiều điểm cháy lớn xuất hiện tại khu vực nghi là Nhà máy Vizar, cùng xưởng đóng tàu Kuznia na Rybalskomu và nhà máy kỹ thuật Sakhavtomat-Inzh ở Kiev.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và UAV tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng, cơ sở liên lạc phục vụ công nghiệp quốc phòng và quân đội Ukraine.

Tại Kiev, chính quyền địa phương thông báo nhiều cơ sở năng lượng bị đánh trúng.

Trước đó, ngày 11/10, ông Trump thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau, với hiệu lực ngay lập tức.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định Kiev chưa đạt thỏa thuận như vậy với Moskva, dù sẵn sàng thực hiện nếu Nga có động thái tương tự.

Điện Kremlin sau đó cho biết các cuộc thảo luận về đề xuất ngừng bắn năng lượng vẫn đang tiếp diễn.