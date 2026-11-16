Ukraine: Hơn một nửa công suất lọc dầu của Nga bị đình trệ

"Hôm nay, tôi đã nghe báo cáo của ông Mykhailo Drapatyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có nội dung về các biện pháp "trừng phạt tầm xa" của Ukraine. Hiện nay, chúng tôi đạt được kết quả gần như mỗi ngày. Nhìn chung, tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã khiến hơn 55% công suất lọc dầu của Nga phải ngừng hoạt động", Tổng thống Zelensky phát biểu trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam).

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tập kích của nước này là nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

"Trong ngày 15/11, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tình hình tại Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Tình hình tại khu vực rất khó khăn sau các cuộc tấn công của Nga. Nhiều nơi bị mất điện và công tác khôi phục vẫn đang được tiến hành. Nguồn cung điện đã được khôi phục một phần, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm", ông Zelensky cho biết.

"Nga đang hành động theo cách lựa chọn một khu vực làm mục tiêu đặc biệt, sau đó trong nhiều ngày liên tiếp tập trung tấn công khu vực đó, từ lưới điện đến các trạm biến áp", ông Zelensky nói thêm.

Về phía Ukraine, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 13/11 xác nhận quân đội nước này đã tập kích một nhà máy lọc dầu tại thành phố Volgograd. Cuộc tập kích nằm trong chiến dịch của Ukraine nhằm làm gián đoạn hoạt động của các cơ sở hạ tầng phục vụ quân đội Nga, đồng thời hạn chế nguồn thu từ lĩnh vực năng lượng của Moscow.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công tại Volgograd là nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất chế biến khoảng 15 triệu tấn dầu thô/năm.

Theo quân đội Ukraine, cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại nhà máy, làm hư hại 4 phân xưởng chế biến dầu sơ cấp, một phân xưởng xử lý bằng hydro, một cơ sở bốc dỡ hàng hóa và 6 bể chứa, mỗi bể có dung tích 2.000 m³.

Được biết, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ cung cấp gói hỗ trợ gồm máy phát điện, cũng như nguồn tài chính cho những thành phố và cộng đồng đang gặp khó khăn tại Ukraine.

Nhà chức trách Nga hiện chưa có bình luận chính thức nào về tuyên bố của ông Volodymyr Zelensky.