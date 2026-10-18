Ukraine hé lộ khả năng hội đàm với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami (Mỹ) vào tháng 12, hoặc tại một quốc gia Trung Đông hay châu Âu.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các địa điểm được đề cập đến gồm Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia (Arập Xêút) và Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, cả Washington và Moskva đều chưa xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp. Tổng thống Zelensky cũng cho biết một số nước châu Âu đã bắt đầu liên hệ về vấn đề này.

Trước đó, tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ Washington đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami trong các ngày 14-15/12. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó cho biết Moskva ghi nhận lời mời và sẽ xem xét đề nghị.

Trong khi khả năng thúc đẩy đối thoại vẫn chưa rõ ràng, những bất đồng giữa Washington và Kiev về cách chấm dứt xung đột tiếp tục bộc lộ. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Zelensky và hối thúc Nhà Trắng ngừng cấp thêm ngân sách hỗ trợ Ukraine.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Flynn cho rằng Ukraine không nên tiếp tục nhận tiền từ ngân sách Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân nước này tự quyết định tương lai. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ không hài lòng với lập trường của ông Zelensky trong các nỗ lực đàm phán hòa bình với Nga, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Những phát biểu này cho thấy sức ép chính trị đối với Kiev vẫn hiện hữu trong lúc các bên tìm kiếm hướng đi cho tiến trình hòa đàm.