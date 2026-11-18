Xem video Ukraine tấn công cầu Crimea ngày 16-17/11/2026. Nguồn: Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)

Theo báo The Guardian, trong đợt tấn công quyết định nhằm vào cầu Crimea, Ukraine triển khai ba bước phối hợp, gồm sử dụng UAV gây quá tải phòng không, thiết lập mạng chuyển tiếp tín hiệu và phóng tên lửa hành trình.

Chiến dịch bắt đầu lúc 22h ngày 16/11, khi các đơn vị Ukraine phóng hàng trăm UAV từ nhiều địa điểm, hướng về cầu Crimea cách khoảng 500 km. Đợt tấn công đầu tiên nhằm buộc hệ thống phòng không Nga tập trung đánh chặn, tạo điều kiện cho những giai đoạn tiếp theo.

Ở bước thứ hai, Ukraine triển khai các UAV đóng vai trò trạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến và hình ảnh thời gian thực. Đây được xem là điểm đột phá của chiến dịch, giúp duy trì kết nối với vũ khí tấn công mà không phải phụ thuộc vào hệ thống vệ tinh Starshield, phiên bản quân sự của Starlink.

Trước đó khoảng 10 ngày, các UAV Ukraine được cho là chịu những hạn chế khiến chúng không thể bay vượt tốc độ 161 km/h khi sử dụng Starshield. SpaceX phủ nhận việc làm chậm hệ thống, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ tuyên bố này.

Theo The Guardian, việc thiết lập mạng chuyển tiếp tín hiệu riêng được cho là đã giúp Ukraine vượt qua một số hạn chế liên quan đến Starshield trong cuộc tấn công cầu Crimea. Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập về cơ chế hoạt động hoặc việc đây có phải lần đầu tiên chiến thuật này được sử dụng hay không.

Sau khi thiết lập kết nối, Ukraine triển khai đợt tấn công quyết định, sử dụng tên lửa hành trình Flamingo có khả năng mang đầu đạn chứa 1.000 kg thuốc nổ cùng các loại vũ khí tầm xa khác nhằm vào cầu Crimea.

Theo The Guardian, hình ảnh được công bố cho thấy một nhịp vòm cầu đường bộ bị sập, trong khi phần cầu đường sắt cũng bị hư hại. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại và khả năng khôi phục hoạt động vẫn cần được tiếp tục xác minh.

Chiến dịch cho thấy Ukraine đang tìm cách giảm phụ thuộc vào hạ tầng liên lạc vệ tinh nước ngoài, đồng thời kết hợp UAV chuyển tiếp tín hiệu với vũ khí tầm xa để vượt qua hệ thống phòng không Nga.

Về phía Nga, theo hãng thông tấn TASS ngày 17/11, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Izvestia, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định cầu Crimea sẽ được khôi phục sau cuộc tấn công mới đây của Ukraine và “sẽ còn tốt hơn trước”.

Ông Peskov cho biết: "Một kế hoạch khôi phục sẽ được xây dựng, một kế hoạch cụ thể. Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đã báo cáo tình hình với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thứ tự ưu tiên và thời gian triển khai công tác khôi phục sẽ được xác định. Trên thực tế, không có gì phải nghi ngờ rằng cây cầu sẽ được khôi phục và sẽ còn tốt hơn trước".

Người phát ngôn Điện Kremlin không loại trừ khả năng những cuộc tấn công mà Moskva gọi là khủng bố mới nhất của Kiev có thể liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.