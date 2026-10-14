Ukraine hai đêm liên tiếp không nhận cảnh báo tên lửa Nga, ông Trump lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo The Kyiv Post ngày 14/10, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga trong hai đêm liên tiếp đã gây thiệt hại tại thủ đô Kiev, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về việc Ukraine không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác phương Tây.

Trong cuộc tấn công tối 13/10, tên lửa Nga được cho là đã đánh trúng nhà máy nhiệt điện kết hợp CHP-4 và một tòa chung cư 9 tầng tại Kiev, gây thương vong và nhiều đám cháy.

Tại quận Desnianskyi, lửa lan qua các căn hộ từ tầng một đến tầng tám của một tòa nhà trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế. Các khu vực Holosiivskyi, Dniprovskyi, Darnytskyi và Shevchenkivskyi cũng ghi nhận cháy và thương vong sau các cuộc tấn công.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 12/10, thủ đô Kiev cũng hứng chịu một đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo. Theo các phóng viên của The Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, còi báo động không kích và cảnh báo trên điện thoại chỉ vang lên sau khi cuộc tấn công bắt đầu.

Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác phương Tây về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong hai đêm liên tiếp.

Ông Zelensky xác nhận nhà máy CHP-4 là một trong những mục tiêu chính của đợt tập kích, đồng thời nhấn mạnh thông tin tình báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo có ý nghĩa sống còn đối với khả năng phòng vệ và bảo vệ dân thường.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc tiếp nhận cảnh báo kịp thời có thể giúp người dân có thêm thời gian tìm nơi trú ẩn trước khi tên lửa đánh trúng mục tiêu.

Không quân Ukraine cũng xác nhận những cảnh báo liên quan đã không được chuyển đến qua các kênh thông thường.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn cho biết các cơ quan quân sự và tình báo đang điều tra nguyên nhân tình trạng thiếu cảnh báo sớm.

Sự việc làm dấy lên nghi vấn về khả năng Mỹ thay đổi hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, dù Washington khẳng định hoạt động hợp tác này vẫn tiếp tục.

Theo The Kyiv Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những ý kiến cho rằng Washington đã đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, khẳng định Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump chưa đưa ra lời giải thích cụ thể về nguyên nhân Ukraine không nhận được cảnh báo sớm trước những cuộc tập kích tên lửa trong hai đêm liên tiếp.

Khi được phóng viên Fox News hỏi ngày 13/10 liệu Mỹ có ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev hay không, người phát ngôn Nhà Trắng Katie Zacharia trả lời: “Tôi sẽ phải kiểm tra lại và thông tin sau về vấn đề này”.

Việc thiếu cảnh báo sớm trong hai đêm liên tiếp đặt ra câu hỏi về tính liên tục và hiệu quả của cơ chế phối hợp tình báo giữa Ukraine và các đối tác phương Tây.

Trong khi Tổng thống Trump khẳng định Mỹ vẫn duy trì hoạt động chia sẻ tình báo, các cơ quan chức năng Ukraine tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến cảnh báo không được chuyển đến qua những kênh thông thường. Hiện chưa có đủ cơ sở để kết luận sự cố xuất phát từ quyết định đình chỉ hợp tác tình báo của Washington.