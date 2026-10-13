Ukraine gỡ nút thắt trên hành trình gia nhập EU

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 12/10, Quốc hội Ukraine thông qua các sửa đổi luật với 266 phiếu thuận trong tổng số 450 nghị sĩ. Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó ký ban hành luật mới, nhằm mở rộng quyền sử dụng ngôn ngữ của các cộng đồng thiểu số trong hệ thống giáo dục, đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động của các trường học phục vụ những cộng đồng này.

Động thái trên được kỳ vọng giúp giải quyết bất đồng kéo dài giữa Ukraine và Hungary liên quan đến quyền ngôn ngữ, giáo dục của cộng đồng người Hungary tại vùng Transcarpathia, miền Tây Ukraine. Đây là một trong những vấn đề khiến Budapest nhiều lần cản trở các bước tiến của Kiev trong đàm phán gia nhập EU.

Ngoại trưởng Hungary Anita Orbán hoan nghênh quyết định của Quốc hội Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để mở các nhóm đàm phán mới. Thủ tướng Hungary Péter Magyar cũng đánh giá việc thông qua luật là tín hiệu tích cực, đồng thời nhấn mạnh hai nước vẫn cần nỗ lực để khôi phục lòng tin và cải thiện quan hệ song phương.

Bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại giao EU tại Luxembourg ngày 12/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, hai bên đã nhất trí về các bước tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hoan nghênh quyết định của các nước thành viên EU về việc mở thêm hai nhóm đàm phán với Ukraine và Moldova, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm triển khai các nhóm đàm phán còn lại.

Ủy viên châu Âu về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cũng khẳng định tương lai của Ukraine nằm trong EU, nhấn mạnh tiến trình mở rộng không chỉ tăng số lượng thành viên mà còn giúp châu Âu an toàn hơn và nâng cao vị thế địa chính trị.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2/2022 và được trao quy chế ứng viên vào tháng 6 cùng năm. Khối chính thức khởi động đàm phán gia nhập với Kiev vào tháng 6/2024. Moldova cũng theo đuổi tiến trình gia nhập song hành với Ukraine.

Để trở thành thành viên EU, các nước ứng viên phải thực hiện những cải cách sâu rộng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Brussels, từ chính trị, kinh tế đến môi trường và nông nghiệp. Tiến trình này gồm 35 chương đàm phán, chia thành 6 nhóm lĩnh vực. Việc kết nạp thành viên mới đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên EU, sự đồng thuận của Nghị viện châu Âu và hoàn tất thủ tục phê chuẩn hiệp ước gia nhập.