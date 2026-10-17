Ukraine giăng bẫy 'nhím' phá thế săn diệt xe tăng từ UAV Nga

Sự phổ biến của máy bay không người lái (UAV) chống tăng đã khiến các phương tiện thiết giáp ngày càng khó hoạt động trên tiền tuyến. Trong năm qua, cả Nga và Ukraine đều có xu hướng dựa nhiều hơn vào bộ binh, hạn chế triển khai các đội hình cơ giới quy mô lớn.

Xe tăng Ukraine trở lại hoạt động vào cuối tháng 9, tại tỉnh Kharkiv. (Ảnh: Fb)

Gần đây, Ukraine đang tìm cách đưa xe tăng và xe bọc thép trở lại chiến trường nhằm hỗ trợ các chiến dịch phản công. Một chiến thuật mới được cho là đã được lực lượng nước này áp dụng, kết hợp các UAV hộ tống với lớp giáp chống UAV để bảo vệ phương tiện trong quá trình tiến công.

Chiến thuật này được ghi nhận trong các hoạt động gần Anyshchyne, thuộc tỉnh Kharkiv, nơi lực lượng Ukraine tìm cách đẩy lùi quân Nga và mở rộng khu vực kiểm soát.

Ukraine kết hợp xe tăng với UAV hộ tống

Một video được đăng tải trên mạng xã hội bởi một blogger quân sự Ukraine đã cho thấy cách thức triển khai chiến thuật mới. Đoạn phim dường như liên quan đến Trung đoàn xung kích độc lập 475, ghi lại cảnh một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine di chuyển dọc theo con đường trong khi bị UAV Nga tấn công.

Bất chấp các đợt tập kích, hai phương tiện vẫn tiếp tục tiến lên và khai hỏa vào những mục tiêu của đối phương trên đường di chuyển.

Điểm đáng chú ý là các xe bọc thép không hoạt động đơn độc mà được một nhóm UAV Ukraine hộ tống. Trong đó, UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) được sử dụng để đánh chặn những UAV Nga đang tìm cách tiếp cận đội hình thiết giáp.

Tại một thời điểm trong video, một UAV FPV của Nga lao về phía các phương tiện Ukraine. Một UAV FPV của Ukraine lập tức cơ động đánh chặn, sau đó truy đuổi và phá hủy mục tiêu trước khi nó tiếp cận được xe bọc thép.

Ngoài UAV FPV, đội hình còn có sự hỗ trợ của hai UAV ném bom hạng nặng Vampire. Các phương tiện này bay phía trước để trinh sát, xác định những vị trí có khả năng là nơi bố trí lực lượng Nga và thả bom xuống các mục tiêu nghi vấn.

Sự phối hợp giữa xe bọc thép và UAV giúp Ukraine vừa duy trì hỏa lực trực tiếp, vừa tăng cường khả năng phát hiện và đối phó với các mối đe dọa trên đường tiến quân.

Lớp giáp chống UAV tạo thêm lá chắn cho xe bọc thép

Bên cạnh UAV hộ tống, xe tăng và xe Bradley của Ukraine còn được trang bị loại giáp thường được gọi là "giáp nhím". Thiết kế này gồm nhiều thanh kim loại hoặc gai nhô ra bên ngoài thân xe, tạo khoảng cách giữa điểm phát nổ của UAV và lớp giáp chính.

Mục đích của lớp bảo vệ là khiến một số đầu đạn phát nổ ở vị trí cách xa thân xe hơn, qua đó giảm tác động của vụ nổ và hạn chế khả năng xuyên phá. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào loại UAV, cấu tạo đầu đạn và vị trí va chạm.

Video cho thấy một xe Bradley bị UAV kiểu Molniya tấn công. UAV phát nổ khi va chạm, nhưng chiếc xe dường như chỉ chịu hư hại nhẹ và vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ.

Sự kết hợp giữa UAV đánh chặn và giáp nhím tạo thành hai lớp phòng vệ bổ sung cho nhau. UAV hộ tống có nhiệm vụ ngăn chặn mối đe dọa trước khi chúng tiếp cận phương tiện, trong khi lớp giáp giúp giảm thiệt hại nếu một cuộc tập kích vẫn xảy ra.

Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng bởi UAV FPV thường nhắm vào những bộ phận dễ bị tổn thương của xe bọc thép, chẳng hạn như hệ thống xích. Một cú đánh trúng có thể khiến phương tiện mất khả năng cơ động, biến nó thành mục tiêu cho những đợt tấn công tiếp theo.

Trong khi đó, các UAV cỡ lớn hơn có thể mang đầu đạn nặng hơn và tấn công từ trên cao. Giáp nhím tạo thêm khoảng cách với điểm phát nổ, nhưng không thể bảo vệ toàn diện trước mọi kiểu tấn công.

Vì sao Ukraine ưu tiên các đội hình thiết giáp nhỏ?

Một yếu tố quan trọng khác trong chiến thuật của Ukraine là hạn chế số lượng phương tiện tham gia mỗi đợt tiến công. Thay vì triển khai đội hình cơ giới lớn, lực lượng nước này sử dụng những nhóm nhỏ, thường gồm hai hoặc ba phương tiện.

Cách tổ chức này giúp giảm khả năng bị đối phương phát hiện, đồng thời khiến nhiệm vụ bảo vệ bằng UAV trở nên dễ kiểm soát hơn. Một đội hình lớn cần nhiều UAV và người điều khiển hơn để duy trì phạm vi bảo vệ, trong khi các phương tiện phải phân tán nhằm tránh tập trung quá đông trên cùng một tuyến đường.

Khi số lượng xe tăng và xe bọc thép tăng lên, việc duy trì sự phối hợp giữa các UAV đánh chặn, UAV trinh sát và UAV tấn công cũng trở nên phức tạp hơn. Nếu một khu vực không được bảo vệ đầy đủ, đối phương có thể tận dụng khoảng trống để tập kích đội hình.

Bằng cách triển khai số lượng phương tiện hạn chế, Ukraine có thể tập trung hỏa lực vào các vị trí cụ thể của Nga mà không cần duy trì một đội hình cơ giới lớn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng giới hạn quy mô lực lượng và lượng hỏa lực có thể đưa vào chiến trường trong mỗi đợt tiến công.

Nga có thể điều chỉnh chiến thuật để đối phó

Nếu Ukraine tiếp tục sử dụng xe tăng và xe bọc thép trong các đợt tiến công nhỏ, Nga có thể phải tăng cường những biện pháp phòng thủ truyền thống, chẳng hạn như bãi mìn, chướng ngại vật chống tăng và các hệ thống vũ khí chống tăng.

Những biện pháp này có thể cản trở khả năng cơ động của lực lượng thiết giáp Ukraine, buộc họ phải tìm tuyến tiến quân khác hoặc dành thêm nguồn lực để vượt qua chướng ngại vật. Đồng thời, Nga cũng cần phân bổ lực lượng và phương tiện để bảo vệ các vị trí phòng thủ, qua đó có thể làm giảm tính linh hoạt trong việc tổ chức các chiến dịch tấn công.

Ở chiều ngược lại, Nga có thể học hỏi cách Ukraine phối hợp UAV với phương tiện thiết giáp. Quân đội Nga trước đó đã sử dụng UAV để hỗ trợ tạo hành lang di chuyển cho bộ binh, đồng thời trang bị giáp nhím cho một số phương tiện. Việc mở rộng những biện pháp này có thể giúp Nga tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng cơ giới khi tiến công.

Dù vậy, việc áp dụng chiến thuật tương tự không đồng nghĩa với thành công chắc chắn. Hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức, mức độ phối hợp giữa các đơn vị và khả năng duy trì nguồn cung UAV trong điều kiện chiến đấu liên tục.